СБУ разоблачила в Одессе медиков, создавших "конвейер" фальсификации COVID-сертификатов

По данным следствия, группа подозреваемых насчитывала несколько человек с четко определенными обязанностями. Посредник подыскивал клиентов среди якобы проверенных людей, медсестра вела учет "вакцинированных" и заполняла соответствующие документы, а врач вносил ложные данные в информационную систему Национальной службы здоровья Украины.

"За последние полгода по меньшей мере 100 человек ежемесячно получали свидетельства о вакцинации, которые отражались в приложении "Дія". При этом прививок им никто не делал. Такая услуга стоила от 1000 до 2000 грн", – говорится в сообщении.

В ходе обысков, проведенных по адресам работы и фактического проживания фигурантов, правоохранители обнаружили документы (в том числе медицинские), удостоверяющие фейковую прививку; компьютерную технику, с которой совершались несанкционированные вмешательства в информационную систему НСЗУ; мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей противоправную деятельность, а также банковские карты, через которые производились "расчеты" с клиентами.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 354 (подкуп работника предприятия, учреждения или организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

СБУ будет инициировать аннулирование фейковых свидетельств о вакцинации.