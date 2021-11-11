СБУ разоблачила в Одессе медиков, создавших "конвейер" фальсификации COVID-сертификатов

По данным следствия, группа подозреваемых насчитывала несколько человек с четко определенными обязанностями. Посредник подыскивал клиентов среди якобы проверенных людей, медсестра вела учет "вакцинированных" и заполняла соответствующие документы, а врач вносил ложные данные в информационную систему Национальной службы здоровья Украины.
"За последние полгода по меньшей мере 100 человек ежемесячно получали свидетельства о вакцинации, которые отражались в приложении "Дія". При этом прививок им никто не делал. Такая услуга стоила от 1000 до 2000 грн", – говорится в сообщении.
В ходе обысков, проведенных по адресам работы и фактического проживания фигурантов, правоохранители обнаружили документы (в том числе медицинские), удостоверяющие фейковую прививку; компьютерную технику, с которой совершались несанкционированные вмешательства в информационную систему НСЗУ; мобильные телефоны с перепиской, подтверждающей противоправную деятельность, а также банковские карты, через которые производились "расчеты" с клиентами.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 354 (подкуп работника предприятия, учреждения или организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
СБУ будет инициировать аннулирование фейковых свидетельств о вакцинации.
В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.
1 ноября комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
Минздрав Украины еще в начале октября требовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.
По данным МВД, в Украине в этом году открыли около 1200 производств за подделку COVID-документов.
Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.
В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.
По словам главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.