В Украине в этом году открыли около 1200 производств за подделку COVID-документов – МВД

Если поддельный сертификат купили, но не использовали, это не влечет уголовной ответственности, отметили в МВД Фото: ssu.gov.ua

"Дельцы и даже врачи становятся пособниками коронавируса, подторговывая поддельными сертификатами и ПЦР-тестами вместо того, чтобы разъяснять людям необходимость и важность прививок", – написал Енин.

По его словам, в Украине уже есть два обвинительных приговора в отношении врачей за подделку COVID-документов.

В частности, один врач был оштрафован на 34 тыс. грн и лишен на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок, а в Ивано-Франковске еще один врач был приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

"В отношении самих граждан уже принято 60 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных COVID-сертификатов, в основном во время пересечения границы. Пока все отделались штрафами", – сообщил первый замглавы МВД.

Он также напомнил людям, которые сделали фальшивые COVID-сертификаты, а теперь хотят привиться, что "подготовка к уголовному преступлению, в частности заказ сертификата без его использования", не влечет уголовной ответственности.