В Украине в этом году открыли около 1200 производств за подделку COVID-документов – МВД

"Дельцы и даже врачи становятся пособниками коронавируса, подторговывая поддельными сертификатами и ПЦР-тестами вместо того, чтобы разъяснять людям необходимость и важность прививок", – написал Енин.
По его словам, в Украине уже есть два обвинительных приговора в отношении врачей за подделку COVID-документов.
В частности, один врач был оштрафован на 34 тыс. грн и лишен на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок, а в Ивано-Франковске еще один врач был приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.
"В отношении самих граждан уже принято 60 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных COVID-сертификатов, в основном во время пересечения границы. Пока все отделались штрафами", – сообщил первый замглавы МВД.
Он также напомнил людям, которые сделали фальшивые COVID-сертификаты, а теперь хотят привиться, что "подготовка к уголовному преступлению, в частности заказ сертификата без его использования", не влечет уголовной ответственности.
В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.
Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.
1 ноября комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.
Минздрав Украины еще в начале октября требовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.
Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.
В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.
По словам главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.