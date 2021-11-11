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В Украине в этом году открыли около 1200 производств за подделку COVID-документов – МВД

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Если поддельный сертификат купили, но не использовали, это не влечет уголовной ответственности, отметили в МВД
Если поддельный сертификат купили, но не использовали, это не влечет уголовной ответственности, отметили в МВД
Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители с начала 2021 года открыли почти 1200 уголовных производств по подделке COVID-документов – ПЦР-тестов, COVID-сертификатов, международных свидетельств о вакцинации. Об этом в Facebook сообщил 10 ноября первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Дельцы и даже врачи становятся пособниками коронавируса, подторговывая поддельными сертификатами и ПЦР-тестами вместо того, чтобы разъяснять людям необходимость и важность прививок", – написал Енин.

По его словам, в Украине уже есть два обвинительных приговора в отношении врачей за подделку COVID-документов.

В частности, один врач был оштрафован на 34 тыс. грн и лишен на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок, а в Ивано-Франковске еще один врач был приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год.

"В отношении самих граждан уже принято 60 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных COVID-сертификатов, в основном во время пересечения границы. Пока все отделались штрафами", – сообщил первый замглавы МВД. 

Он также напомнил людям, которые сделали фальшивые COVID-сертификаты, а теперь хотят привиться, что "подготовка к уголовному преступлению, в частности заказ сертификата без его использования", не влечет уголовной ответственности. 

https://www.facebook.com/eugene.enin/posts/10215936825053005

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Минздрав Украины еще в начале октября требовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением

В полиции 8 ноября сообщали, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам главы Минздрава Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

Теги: МВД, вакцинация, медики, Евгений Енин, врачи, подделка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, прививки, COVID-сертификат
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