В Днепре разоблачили врача, который каждый день делал до 30 фейковых COVID-сертификатов

Правоохранители разоблачили подозреваемого во время одной из "групповых" сделок Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители установили личность врача, который делал до 30 фейковых сертификатов в день. За внесение ложных сведений в электронную систему eHealth он брал по 2,5 тыс. грн с клиента.

По данным следствия, схему организовал врач пункта вакцинации одной из амбулаторий города. Фейковые сертификаты он выдавал в основном гражданам, не желавшим вакцинироваться, но которые хотели иметь свидетельство в приложении "Дія"; клиентам турагентств города, которые планировали выехать за границу с сертификатом; работникам местных предприятий.

"Персональные данные невакцинированных лиц медработник вносил в электронную систему здравоохранения eHealth через комплексную медицинскую информационную систему "Каштан", а вакцину списывал. Просуществовала эта противоправная схема несколько месяцев", – говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили подозреваемого во время одной из "групповых" сделок при передаче ему первого транша за девять поддельных сертификатов о вакцинации.

В ходе обысков, проведенных по месту работы и фактического проживания фигуранта, изъяты печати и штампы различных медицинских учреждений, бланки строгой отчетности, предназначенные для записи информации об установленных диагнозах и течении болезни, 50 тыс. грн, а также черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

"После обнаружения граждан, персональные данные которых были противоправно внесены в систему eHealth, СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации и привлечение их к ответственности за противоправные действия", – подчеркнули в спецслужбе.