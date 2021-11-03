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В "Слуге народа" заявили, что законопроект о столице рассмотрят по спецпроцедуре за два-три часа

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Безгин прогнозирует, что законопроект о столице рассмотрят в парламенте к концу ноября
Безгин прогнозирует, что законопроект о столице рассмотрят в парламенте к концу ноября
Фото: sluga-narodu.com

В Верховной Раде собирают подписи для рассмотрения законопроекта о столице по специальной процедуре. Об этом в комментарии LB.ua 2 ноября рассказал член комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин.

Сбор подписей, по его словам, инициировал комитет и глава партии "Слуга народа", первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. 

"Сегодня уже будет 150 подписей – необходимое количество. [...] Спецпроцедура предусматривает рассмотрение исключительных правок – пять правок от фракций и групп и по одной правке от любого внефракционного депутата", – сказал Безгин.

Он прогнозирует, что законопроект рассмотрят в парламенте в середине или конце ноября. 

"Все манипуляции, что закон будет рассматриваться на этой неделе, не соответствуют действительности", – сказал Безгин и добавил, что спецпроцедура займет "два-три часа, ну, до трех часов".

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Он предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, которые продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. 

В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника". В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов. 

20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом.

Кличко передал законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы, мэр надеется, что их выводы будут в ближайшее время. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Киев, КГГА, законопроект, Слуга народа, Виталий Безгин
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