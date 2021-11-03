В "Слуге народа" заявили, что законопроект о столице рассмотрят по спецпроцедуре за два-три часа

Безгин прогнозирует, что законопроект о столице рассмотрят в парламенте к концу ноября Фото: sluga-narodu.com

Сбор подписей, по его словам, инициировал комитет и глава партии "Слуга народа", первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

"Сегодня уже будет 150 подписей – необходимое количество. [...] Спецпроцедура предусматривает рассмотрение исключительных правок – пять правок от фракций и групп и по одной правке от любого внефракционного депутата", – сказал Безгин.

Он прогнозирует, что законопроект рассмотрят в парламенте в середине или конце ноября.

"Все манипуляции, что закон будет рассматриваться на этой неделе, не соответствуют действительности", – сказал Безгин и добавил, что спецпроцедура займет "два-три часа, ну, до трех часов".