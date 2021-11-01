Кличко передал законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы

В предвзятости никто не может обвинить Венецианскую комиссию или Совет Европы, отметил Кличко Фото: kyivcity.gov.ua

"Если комитет не переслал нашим европейским партнерам этот законопроект, я это взял на себя... В предвзятости никто не может обвинить Венецианскую комиссию или Совет Европы. Все эти документы уже были отправлены мной. Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим выводы", – сказал Кличко. – Но кто-то спешит, кому-то эти выводы вообще не нужны. Им нужно принять это решение".

По словам мэра Киева, Венецианская комиссия, Совет Европы должны дать выводы, "отвечает ли этот закон демократическим, европейским требованиям, или этот закон пишется только для одного: чтобы назначить человека, который будет выполнять задачи".

"Хотим строить европейскую столицу – все законы о европейской столице должны соответствовать ключевым европейским принципам самоуправления", – резюмировал Кличко.