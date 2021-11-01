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Кличко передал законопроект о столице в Венецианскую комиссию и Совет Европы

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В предвзятости никто не может обвинить Венецианскую комиссию или Совет Европы, отметил Кличко
В предвзятости никто не может обвинить Венецианскую комиссию или Совет Европы, отметил Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко направил текст законопроекта о столице №2143-3 на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы. Об этом Кличко сообщил в программе "Субботнее интервью" для "Радіо Свобода".

"Если комитет не переслал нашим европейским партнерам этот законопроект, я это взял на себя... В предвзятости никто не может обвинить Венецианскую комиссию или Совет Европы. Все эти документы уже были отправлены мной. Я надеюсь, что в ближайшее время мы получим выводы", – сказал Кличко. – Но кто-то спешит, кому-то эти выводы вообще не нужны. Им нужно принять это решение".

По словам мэра Киева, Венецианская комиссия, Совет Европы должны дать выводы, "отвечает ли этот закон демократическим, европейским требованиям, или этот закон пишется только для одного: чтобы назначить человека, который будет выполнять задачи".

"Хотим строить европейскую столицу – все законы о европейской столице должны соответствовать ключевым европейским принципам самоуправления", – резюмировал Кличко.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Он предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, которые продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. 

В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника". В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов. 

20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом.

Нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин считает, что Рада рассмотрит законопроект в конце ноября.

Теги: Верховная Рада, Киев, Виталий Кличко, Украина, КГГА, Совет Европы, Венецианская комиссия, самоуправление, парламент, законопроект, конфликт, интервью, власть, мэр
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