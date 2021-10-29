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Закон о Киеве провалился на "обсуждении" с киевлянами: "слуги" не смогли ответить на вопросы людей – Береза

Борислав Береза: Фактически киевляне вынесли приговор этому законопроекту. Вдруг о нем решили поговорить с людьми. Ну смешно же
Борислав Береза: Фактически киевляне вынесли приговор этому законопроекту. Вдруг о нем решили поговорить с людьми. Ну смешно же
Фото: Borislav Bereza / Facebook

Президентская партия "Слуга народа" провалила общественное обсуждение проекта закона №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины", заявил в своем Telegram-канале бывший народный депутат Борислав Береза, который присутствовал на встрече. Он считает, что депутаты от "Слуги народа" не смогли дать аргументированные ответы на вопросы киевлян.

"Да и обсуждать проект с киевлянами поздно: ведь он уже прошел голосование в первом чтении и согласование в комитете. А теперь вдруг о нем решили поговорить с людьми. Ну смешно же. Само действо было устроено в Соломенской РГА, куда пришли народные депутаты от "Слуги народа" Роман Грищук и Виталий Безгин, а также неравнодушные киевляне. Результатом этого обсуждения стал полный провал законопроекта от "Слуг". Спикеры от провластной партии затруднились ответить на большинство вопросов, которые им задавали киевляне и каждый раз отвечали заученными шаблонами", – написал Береза.

Он перечислил проблемные вопросы, которые, по его мнению, не получили внятного ответа:

  • Почему в законопроекте не предусмотрено возвращение в бюджет общины 60% налога на доходы физических лиц для развития Киева? (сегодня Киев получает 40%).
  • Почему, несмотря на решение Конституционного Суда, которым четко установлено, что главой КГГА должен быть тот же человек, которого киевляне избрали на выборах мэра, "Слуги" снова пытаются протянуть заведомо антиконституционный закон, пытаясь установить двоевластие в столице?
  • Почему, если "слуги" декларируют европейские ценности, они так грубо нарушают вывод Совета Европы о том, что этот закон не отвечает принципам демократии?
  • Почему судьбу миллионов киевлян должны решать несколько клерков с Банковой?

"Фактически киевляне вынесли приговор этому законопроекту. И если команда [президента Владимира] Зеленского будет пытаться и дальше продавливать его в парламенте, это будет означать одно: ей безразлично мнение людей, безразлична Конституция и законы, безразлично будущее Киева. Им главное – любым способом достичь своей меркантильной политической цели и сделать Киев зависимым от центральной власти, управляемым и послушным. А все остальное это лишь шум, которым они маскируют свои реальные цели", – подытожил политик.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с мэром Киева Виталием Кличко Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, которые продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. 

В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника". В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов. 

20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом.

Безгин считает, что Рада рассмотрит законопроект в конце ноября.

Теги: Верховная Рада, Киев, КГГА, Борислав Береза, самоуправление, народные депутаты, законопроект, власть, Слуга народа, Виталий Безгин
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