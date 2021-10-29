Закон о Киеве провалился на "обсуждении" с киевлянами: "слуги" не смогли ответить на вопросы людей – Береза

Борислав Береза: Фактически киевляне вынесли приговор этому законопроекту. Вдруг о нем решили поговорить с людьми. Ну смешно же Фото: Borislav Bereza / Facebook

"Да и обсуждать проект с киевлянами поздно: ведь он уже прошел голосование в первом чтении и согласование в комитете. А теперь вдруг о нем решили поговорить с людьми. Ну смешно же. Само действо было устроено в Соломенской РГА, куда пришли народные депутаты от "Слуги народа" Роман Грищук и Виталий Безгин, а также неравнодушные киевляне. Результатом этого обсуждения стал полный провал законопроекта от "Слуг". Спикеры от провластной партии затруднились ответить на большинство вопросов, которые им задавали киевляне и каждый раз отвечали заученными шаблонами", – написал Береза.

Он перечислил проблемные вопросы, которые, по его мнению, не получили внятного ответа:

Почему в законопроекте не предусмотрено возвращение в бюджет общины 60% налога на доходы физических лиц для развития Киева? (сегодня Киев получает 40%).

Почему, несмотря на решение Конституционного Суда, которым четко установлено, что главой КГГА должен быть тот же человек, которого киевляне избрали на выборах мэра, "Слуги" снова пытаются протянуть заведомо антиконституционный закон, пытаясь установить двоевластие в столице?

Почему, если "слуги" декларируют европейские ценности, они так грубо нарушают вывод Совета Европы о том, что этот закон не отвечает принципам демократии?

Почему судьбу миллионов киевлян должны решать несколько клерков с Банковой?

"Фактически киевляне вынесли приговор этому законопроекту. И если команда [президента Владимира] Зеленского будет пытаться и дальше продавливать его в парламенте, это будет означать одно: ей безразлично мнение людей, безразлична Конституция и законы, безразлично будущее Киева. Им главное – любым способом достичь своей меркантильной политической цели и сделать Киев зависимым от центральной власти, управляемым и послушным. А все остальное это лишь шум, которым они маскируют свои реальные цели", – подытожил политик.