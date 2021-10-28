Манипуляциями с бюджетом Офис президента пытается лишить киевлян права управлять городом – эксперт

"Большинство дискуссий, продолжающихся сегодня вокруг новой версии закона о столице от "слуг", сосредоточены на вопросах разделения должностей городского головы и руководителя КГГА. Но это только первое, что бросается в глаза, а если копнуть глубже, то найдем еще не один способ установить в Киеве ручное управление с Банковой. Несмотря на недавние заявления одного из вдохновителей нового закона [нардепа от "Слуги народа", члена комитета по вопросам организации государственной власти] Виталия Безгина о том, что все заинтересованные в принятии нового закона о столице стороны демонстрируют конструктив, Офис президента не оставляет попыток поруководить столицей через голову киевского городского головы. Новым "изобретением" ОПУ стало намерение из-за закона лишить город возможности самостоятельно управлять бюджетом", – написал он.

Черненко напомнил, что в своей оценке Совет Европы отметил: ряд положений законопроекта представляют угрозу развитию местного самоуправления в Украине.

"Ведь главный принцип реформы децентрализации – это перераспределение в пользу местной общины не только полномочий, но и средств. Благодаря реформе местные власти получили реальный ресурс для того, чтобы делать положительные преобразования в интересах жителей общин. А что нам предлагают сделать в Киеве? В ОП решили контролировать распределение киевского бюджета между городским и районными советами в ручном режиме. Именно поэтому депутаты предлагают внести изменения в Бюджетный кодекс, которым на уровне закона предусмотреть, что бюджет города будет распределяться между общегородским и районными уровнями. Доли распределения народные депутаты смогут определять в ручном режиме!" – подчеркнул бывший глава КИУ.

По его мнению, таким образом, киевский городской голова будет находиться в подвешенном состоянии, так как за любое несогласие с Банковой его могут наказать уменьшением городского бюджета в пользу районных.

"Как это будет выглядеть на практике? Если ОПУ не сможет выжать из киевского мэра нужного им решения, сразу больше денег будет направлено на районы. А районами, при отсутствии сформированных советов, кто руководит? Назначенные президентом чиновники, которые сделают то, что им прикажут. Правда, забывают, что полномочия у них такие, что все средства, предназначенные Киеву, они физически не смогут освоить. Так что [деньги] будут лежать намертво. Понятно, что пострадают от этого прежде всего киевляне. Но объяснить общине такие сложные материи трудно, во всем сделают "крайними" городские власти. Таков "конструктив" в исполнении "слуг". Полагаю, еще будут другие инициативы – следим за руками", – подытожил Черненко.