Чиновника КГГА подозревают в хищении 7,5 млн грн, выделенных на закупку лекарств для онкобольных

По данным следствия, департамент здравоохранения КГГА в ноябре 2020 года заключил договор на поставку лекарственных средств для лечения онкологических больных и в дальнейшем проводил их закупку.

Согласно заключению комплексной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы, лекарства закупались по завышенным ценам.

Чиновнику КГГА сообщили о подозрении по факту служебной халатности при закупке лекарственных средств (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.