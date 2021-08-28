В Харьковский горсовет пришли с обысками по делу о хищении денег на ремонтах в многоквартирных домах

Обыски проводятся в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

"Речь идет о возможном завышении цен и присвоении бюджетных средств при выполнении работ по ремонту частными ФЛП и фирмами подъездов в многоквартирных домах на территории Харькова", – отметил Чубенко.

По его словам, заказчиком ремонтных работ было коммунальное предприятие "Жилкомсервис".

"Проводятся обыски и выемка документов. Ведется следствие, продолжается сбор и изучение доказательной базы", – добавил представитель прокуратуры.

Собеседник "Depo.Харьков" в правоохранительных структурах Харьковской области сказал, что обыски проводятся не в кабинете исполняющего обязанности харьковского городского головы Игоря Терехова, а на шестом этаже мэрии – в департаменте жилищного хозяйства.

Следственные действия проводят в рамках расследования в отношении одного из подрядчиков "Жилкомсервиса", который проходит по делу директора департамента жилищного хозяйства Харьковского горсовета, депутата горсовета из фракции "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" Романа Нехорошкова. По предварительной информации, преступление совершили в период с 2016-го по 2020 год, написало издание.