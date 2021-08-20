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За неделю ГФС разоблачила уклонения от уплаты налогов на сумму около 100 млн грн

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Самое масштабное уклонение от уплаты налогов предприятиями разоблачили в Киеве и Кировоградской области, отмечают в ГФС
Самое масштабное уклонение от уплаты налогов предприятиями разоблачили в Киеве и Кировоградской области, отмечают в ГФС
Фото: capital.ua

С начала недели сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины разоблачили служебных лиц предприятий в умышленном уклонении от уплаты обязательных платежей, сборов и налогов. Общая сумма нанесенного бюджету ущерба составляет около 100 млн грн, сообщает пресс-служба ГФС на своей странице в Facebook.

Самое масштабное уклонение от уплаты налогов предприятиями разоблачили в Киеве и Кировоградской области, отмечают в ГФС.

В Киеве уличили компанию во взаимоотношениях с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, их деятельность нанесла ущерб бюджету в виде неуплаты НДС на сумму более 16,5 млн грн.

Налоговая милиция Киева также заявила, что разоблачила еще одно предприятие в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предприятие проводило бестоварные операции по продаже импортных машин субъектам хозяйствования "с признаками транзитности и реального сектора экономики", но фактически продавало авто за наличные физлицам без документального оформления сделок. В итоге в бюджет не поступило более 30 млн грн НДС.

В Кировоградской области разоблачены должностные лица предприятия, которые проводили бестоварные сделки с "транзитными" компаниями и уклонились от уплаты налогов на сумму более 29 млн грн.

В Одесской области должностные лица общества также совершали бестоварные операции с фиктивными субъектами хозяйствования, но не полностью отражали в документах реализацию ликеро-водочных изделий, сообщили в ГФС. В результате, по данным службы, бюджет недополучил более 8 млн грн. В этом случае по результатам санкционированных обысков изъяли документы, черновые записи и слабоалкогольные напитки без подтверждающих документов на ориентировочную сумму 14 млн грн.

В Одесской области также разоблачены два предприятия в уклонении от уплаты налогов на сумму более 10 млн грн.

Сотрудники ГУ ГФС в Харьковской области разоблачили предприятие в уклонении от уплаты налогов на сумму 13,8 млн грн.

https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/4608767639157190

Теги: налоги, НДС, ГФС, налоговая милиция, обыски
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