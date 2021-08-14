ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Глава ГФС Мельник рассказал о результатах борьбы с теневой экономикой в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мельник: Теневой сектор экономики в целом не может существовать без коррупционного прикрытия
Мельник: Теневой сектор экономики в целом не может существовать без коррупционного прикрытия
Фото: Вадим Мельник / Facebook

Государственная фискальная служба расследует ряд уголовных производств, касающихся коррупционных схем, используемых для налоговых махинаций и реализации контрафактной подакцизной продукции.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал глава Госфискальной службы Вадим Мельник. 

"Государственная фискальная служба расследует правонарушения, касающиеся уклонения от уплаты налогов, а также распространения нелегальной подакцизной продукции. Однако, объективное и полное расследование таких преступлений однозначно свидетельствует о том, что без совершения коррупционных преступлений, например, заказчиками работ и их подрядчиками, незаконные схемы не работали бы. Теневой сектор экономики в целом не может существовать без коррупционного прикрытия. Теневикам необходимо легализовать продукты, произведенные в тени. Это делается с помощью налоговых "скрутов", в основе которых лежит коррупционный сговор между участниками схем", – рассказал он. 

Мельник напомнил, что за первые семь месяцев 2021 года ГФС изъяла из незаконного оборота подакцизной продукции на 2,5 млрд грн и прекратила деятельность 100 незаконных производств. 

"Впрочем, для более эффективной работы в этой части необходимо усиление взаимодействия правоохранительных и налоговых служб, поскольку далеко не все пребывает в сфере компетенции ГФС. С инициативой межведомственного совещания мы обратились к нашим коллегам из Нацполиции, налоговой, пограничной и таможенной служб, профильных министерств. Уверен, что при должном уровне взаимодействия свести к минимуму объемы теневых рынков подакцизной продукции вполне реально. Равно как и снизить уровень коррупционных проявлений в государстве", – добавил он. 

Глава ГФС заявил, что есть ряд резонансных дел, в которых "отдельные публичные лица пытаются абсолютно беспочвенно найти политический след". 

По его словам, это производства, касающиеся возможных финансовых нарушений чиновниками коммунальных предприятий Киева и компаний-подрядчиков.

"Наиболее распространенные схемы, задокументированные сотрудниками ГФС, – фиктивные товарные операции, невыполнение работ при перечислении средств на счета предприятий-подрядчиков, завышение стоимости работ, выполнение работ коммунальным предприятием собственными силами при списании денежных средств на подставных подрядчиков. В целом, в рамках досудебного расследования этих дел ГФС провела уже более 40 обысков и свыше 70 допросов, вручено несколько уведомлений о подозрении. Общая сумма предварительно установленных и подтвержденных в ходе следствия убытков, причиненных бюджетам столицы и государства, превышает 200 млн грн", – пояснил он.

Контекст:

В июле в ГФС сообщали, что экономический эффект от работы ведомства по итогам первого полугодия 2021 года составил более 13,1 млрд грн.

Теги: налоги, коррупция, ГФС, Государственная фискальная служба, расследование, убытки, Вадим Мельник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самые сексуальные ножки Украины". Полякова порадовала подписчиков горячим концертным образом
"Самые сексуальные ножки Украины". Полякова порадовала подписчиков горячим концертным образом
"Похожа на Maruv". В сети обсуждают новый образ солистки The Hardkiss Саниной
"Похожа на Maruv". В сети обсуждают новый образ солистки The Hardkiss Саниной
"Обсуждаем, будут ли у малышей кудряшки". Богдан заговорила о детях с героем "Холостяка 11"
"Обсуждаем, будут ли у малышей кудряшки". Богдан заговорила о детях с героем "Холостяка 11"
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"Чудо-женщина", "Какая красавица". Alyosha в ультракоротком платье снялась на крыше
"Чудо-женщина", "Какая красавица". Alyosha в ультракоротком платье снялась на крыше
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"А вы точно рожали?", "Невероятно красивая". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру до и после родов
"А вы точно рожали?", "Невероятно красивая". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру до и после родов
Как приготовить крем-сыр "Филадельфия" в домашних условиях. Легкий рецепт
Как приготовить крем-сыр "Филадельфия" в домашних условиях. Легкий рецепт
"Не сдается, ищет приключений". Экс-генпрокурор Луценко показал "дракона Берни", который пытался сжевать его очки
"Не сдается, ищет приключений". Экс-генпрокурор Луценко показал "дракона Берни", который пытался сжевать его очки
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
Сыну Елизаветы II грозит второй иск о сексуальных домогательствах. Он "категорически отверг обвинения"
Сыну Елизаветы II грозит второй иск о сексуальных домогательствах. Он "категорически отверг обвинения"
"Заслужила!", "Давно пора". В Киеве открыли именную звезду Джамалы
"Заслужила!", "Давно пора". В Киеве открыли именную звезду Джамалы
"Обесценивают твою реальную жизнь". Цискаридзе раскритиковал социальные сети, но назвал одно их положительное свойство
"Обесценивают твою реальную жизнь". Цискаридзе раскритиковал социальные сети, но назвал одно их положительное свойство
"Не хочу ходить в костюмах. Пытаюсь максимально бунтовать – кеды, короткие штаны". Новый пресс-секретарь Зеленского рассказал о своем стиле
"Не хочу ходить в костюмах. Пытаюсь максимально бунтовать – кеды, короткие штаны". Новый пресс-секретарь Зеленского рассказал о своем стиле
  "Теперь родители не спрашивают, когда замуж". Jerry Heil снялась в новом клипе в образе невесты-инопланетянки. Видео
  "Теперь родители не спрашивают, когда замуж". Jerry Heil снялась в новом клипе в образе невесты-инопланетянки. Видео
"Везет же: красивые, талантливые, богатые. Тоже так хочу". Орбакайте показала, как отдыхает с мужем в Греции
"Везет же: красивые, талантливые, богатые. Тоже так хочу". Орбакайте показала, как отдыхает с мужем в Греции
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
"Насос все по кустам в трусах!", "Глаз радует", "Секси". Волочкова снялась в откровенном бикини
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
"Блаженство!" Беременная Осадчая на позднем сроке снялась в раздельном купальнике прямо во время купания
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Секси", "Кисулька". Maruv эротично станцевала в нижнем белье
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
"Так шикарно и сексуально!", "Горячо". 54-летняя Хайек поделилась снимком с огромным декольте
"Так шикарно и сексуально!", "Горячо". 54-летняя Хайек поделилась снимком с огромным декольте
  "Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
"Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
  Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо
Пять маринадов для шашлыка, которые сделают вкуснее любое мясо
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS