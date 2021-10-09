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Киевская прокуратура заявила о хищении 150 млн грн на строительстве Подольского моста

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На ремонт Подольского моста в 2020 году из бюджета выделили около 148 млн грн, отметили в прокуратуре
На ремонт Подольского моста в 2020 году из бюджета выделили около 148 млн грн, отметили в прокуратуре
Фото: Київська міська прокуратура / Facebook

Киевская городская прокуратура подозревает в хищении 150 млн гривен на строительстве Подольского моста руководство коммунального предприятия и его подрядчиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook 9 октября.

По версии прокуратуры, в апреле 2017 года коммунальное предприятие "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева" заключила с генподрядчиком договор на выполнение работ по строительству Подольского моста.

"В ноябре 2019 года генподрядчик привлек подрядные организации для якобы оказания услуг по использованию наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и другие дополнительные услуги. В течение 2020 года на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ из бюджета были перечислены средства на общую сумму около 148 млн грн", – сообщила прокуратура.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4949815498363106

Как утверждают в ведомстве, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, выполнение работ на указанную сумму документально и фактически не подтверждается.

С августа по ноябрь прошлого года между заказчиком строительства, генподрядчиком и подрядчиками составили и подписали акты приема выполненных работ по устройству антикоррозийной защиты металлических элементов опорных конструкций пролетного сооружения моста. Эксперты заключили несоответствие объемов и стоимости выполненных работ сведениям, указанным в документах. Сумма превышения стоимости составила около 1,8 млн грн.

Первому заместителю руководителя "Дирекции по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева" и руководителю генподрядной организации сообщили о новых подозрениях по ч. 2 ст. 367 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Также прокуратура вручила извещение о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины двум руководителям подрядных организаций, которых фактически привлекли для выполнения работ по завышенным ценам и обналичиванию средств.

Общая сумма нанесенного столичному бюджету ущерба по этим эпизодам составляет около 150 млн грн, отметила прокуратура.

Этому же руководителю предприятия и генподрядчику 16 августа этого года сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины из-за завышения стоимости работ по покраске пролетных плит Подольского моста на сумму более 4,5 млн грн.

Теги: бюджет, экспертиза, мост, ущерб, хищения, подозрение
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