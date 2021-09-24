Развязку на Дарницком мосту в Киеве планируют сдать к концу 2022 года

Группа компаний "Автострада", которая входит в холдинг MS Capital предпринимателя Максима Шкиля, победила в тендере стоимостью 1,15 млрд грн. Чтобы сдать объект в намеченный срок, подрядчик собирается вести работы круглосуточно и без выходных.

"По данным пресс-службы, "Автострада" работает в 11 регионах Украины, штат работников составляет более 5500 человек, более 2500 единиц техники, 17 асфальтобетонных заводов и 30 производственных баз по всей стране. При этом мостостроение является одним из ключевых направлений в работе компании – только за прошлый год реализовали 50 мостостроительных объектов различной категории сложности. Ранее "Автострада" стала победителем на еще одном амбициозном мостовом объекте – компания будет строить мостовой переход через Днестр на украинско-молдавской границе, который позволит завершить реконструкцию новой дороги Киев – Кишинев через Ямполь", – пишет УНИАН.

Компания сначала проведет инвентаризацию металлоконструкций, проверит, на месте ли все элементы и в каком они состоянии, так как почти 10 лет сам мост и часть конструкций съезда никто не обследовал.

"Общий перечень работ включает строительство четырех сооружений общей длиной около 1500 метров и весом более четырех тысяч тонн. Ширина новой автодорожной развязки составит от 10 до почти 13 метров. В рамках работ будет построено 25 новых опор эстакадных съездов из монолитного железобетона, высота которых будет достигать 15 метров. Покрытие дорожного полотна будет из двухслойного асфальта толщиной 80 миллиметров на предварительно уложенную гидроизоляционную мембрану", – сообщило агентство.

Вся проектная и подготовительная работа, а также обследование должны завершиться в течение месяца, и после всех согласований компания собирается в ноябре начать строительство опор заезда на мост и второго съезда на набережную в сторону моста Патона.

Завершить строительство развязки "Автострада" рассчитывает в декабре 2022 года.

"Однако все будет зависеть от готовности Киевской горадминистрации способствовать в решении ряда инфраструктурных и логистических задач. Например, необходимо будет частично перекрыть часть улицы Канальной, на которой есть городские коммуникации – их нужно будет переносить. Кроме того, в радиусе будущего строительства находится "кладбище" нелегальных МАФов, которые тоже нужно куда-то деть. Если взаимодействие будет эффективным, то заявленные сроки могут быть даже перевыполнены", – сказано в статье.