В Украине около 170 аварийных мостов – "Укравтодор"

В 2020 году в Украине отремонтировали 158 мостов Фото: Укравтодор / Facebook

По его словам, 75% мостов уже обследовали.

"169 сооружений из этих 75% находятся в пятом эксплуатационном состоянии, то есть их надо капитально ремонтировать или выполнять реконструкцию", – сказал Ивко.

Он напомнил, что сейчас в стадии строительства находятся Запорожский, Кременчугский и Ямпольский мосты.

"Кременчугский мост – завершается стадия проектирования, проходит экспертиза. Строятся временные дороги, завозятся арматура, строительные материалы. Ямпольский мост будет на границе между Украиной и Молдовой. Подготовительные работы начались, в следующем году планируем завершить их", – сообщил чиновник.

В "Укравтодоре" отметили, что в 2020 году было восстановлено 4 тыс. км дорог государственного значения и 158 мостов. В 2021 году планируется восстановить 4,5 тыс. км дорог и около 200 мостов.