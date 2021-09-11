Бывшего директора строительной компании подозревают в хищении на строительстве многоэтажки в центре Киева

Хищение произошло в период с 2012-й по 2013 год. Подозреваемый уверял покупателей квартир в надежности и своевременной сдаче дома в эксплуатацию, но его компания так и не начала строительство. Жилой комплекс за восемь лет до сих пор не построен, рассказали полицейские.

"Деньги, которые граждане передавали главе компании по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались. Фигурант, злоупотребляя своими полномочиями, присвоил почти 2 млн грн инвесторов", – уточнили в полиции.

По месту жительства подозреваемого провели обыски. Правоохранители нашли у него боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию и технику с информацией, которая указывает на противоправную деятельность.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.