В Киеве начали снос модернистского фасада павильона "Цветы Украины". Ткаченко вступился за здание

Активисты дежурят под зданием, чтобы не допустить его сноса Фото: Зберегти Квіти України / Facebook

Как отмечает НВ, "Цветы Украины" выкупила международная компания Rockwill Group. Компания намерена осенью приступить к реконструкции объекта, работы продлятся 18–24 месяца. Большую часть здания займут коворкинги.

По состоянию на 13.30 12 июля была снесена нижняя часть атриума (центральное пространство здания), сообщил в Facebook народный депутат Дмитрий Гурин.

Против сноса здания выступили общественные активисты. Они собрались на митинг у здания, сообщает Telegram-канал "Спасти "Цветы Украины". Активисты сломали забор и прошли на территорию стройки.

В результате строительные работы приостановили, отметили активисты. Они также добавили, что против застройщиков сейчас подают несколько исков, которые должны заблокировать демонтаж.

Против сноса здания выступил также министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. В своем Facebook, он заявил, что работы по сносу нужно немедленно остановить.

"Пока есть сомнения относительно законности градостроительных условий и ограничений – начало любых строительных или демонтажных работ является неправомерным. К тому же остановка должна длиться до решения вопроса о предоставлении охранного статуса, на котором настаивают активисты", – подчеркнул он.

В комментариях к посту министра журналистка Екатерина Осадчая опубликовала заявление представителя застройщика Алексея Пышного, который уверяет, что здание не является историческим и его нет в соответствующих реестрах. Ткаченко ответил, что внесение в реестр – это компетенция Киевской городской госадминистрации.

Скриншот: Олександр Ткаченко / Facebook

Скриншот: Олександр Ткаченко / Facebook

В своем Facebook Пышный также добавил, что все разрешительные документы на проведение подготовительных работ по частичному сносу здания имеются.

Несмотря на это, активисты блокировали проведение работ весь день и остались охранять здание на ночь. Утром 13 июля сотрудники собрались на стройплощадке, но там продолжают дежурить активисты, чтобы не допустить продолжения работ.