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Министр Чернышов намерен внедрить новую схему давления на строительный бизнес – СМИ

Некоторые штрафные санкции планируется повысить в 8 10 раз, пишет "Дело"
Некоторые штрафные санкции планируется повысить в 8–10 раз, пишет "Дело"
Фото: depositphotos.com

Новый законопроект о повышении штрафов за незаконную строительную деятельность, нарушения проектировщиков, архитекторов и других участников процесса может стать основой для новых коррупционных схем в структуре Минрегиона. Об этом пишет издание "Дело".

"Соответствующий законопроект недавно зарегистрировали дружественные Минрегиону депутаты, среди которых племянник одиозного контрабандиста Ильи Павлюка Максим Павлюк. Повышение позволит контролирующей вертикали увеличить размер взяток за покрытие инспекторами таких нарушений. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов отвечает в правительстве за реформу строительной отрасли. Формально она предусматривает целый комплекс мер по дерегуляции, цифровизации, упрощению процедур общения застройщиков с местными властями и контролирующими органами. Однако пока что особых успехов в вышеперечисленных делах не замечено", – говорится в материале. 

Издание утверждает, что Чернышов блокировал проведение градостроительной реформы, в частности и взял под контроль работу временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования злоупотреблений в Госархстроинспекции.

Блокировка, по мнению авторов, позволила многим союзникам Чернышова из числа крупных застройщиков реализовать ряд сомнительных с точки зрения законности проектов. Журналисты приводят в качестве примера проект по застройке 13 га береговой линии Днепра на Подоле. Кроме того, реформирование отрасли сдерживают и постоянные кадровые перестановки, за которыми могут стоять теневые участники рынка, пишет издание.

"Продолжением "псевдореформы" должны стать изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которыми усиливается ответственность для нарушителей строительного законодательства… Согласно законопроекту, некоторые штрафные санкции планируется повысить в 8–10 раз", – говорится в материале. 

Авторы считают, что на крупные строительные компании это не повлияет.

"Однако для мелких и средних застройщиков, судя по всему, появится возможность для инспекторов на местах шантажировать их более высокими размерами взяток. Все дела об административных правонарушениях в этой сфере предлагается передать в подконтрольную Минрегиону и ключевым застройщикам Градостроительную палату (сегодня это компетенция органов госархстройконтроля – в зависимости от категории сложности это может быть либо местная, либо государственная инспекция). Фактически это возможность централизовать "решение проблем" застройщиков в одном месте", – пишут журналисты. 

В законопроекте есть отдельная статья, которая регулирует временный арест недостроя в связи с нарушениями.

"Порядок такого ареста будет определять Кабмин – это большой коррупциогенный фактор, поскольку документ можно будет менять хоть на каждом заседании, при этом его подготовка не будет прозрачной для добросовестных участников рынка. Более того, сам такой арест – это фактически новый инструмент давления на застройщиков, поскольку его причиной может быть по факту какое угодно мелкое нарушение. Накладываться он будет на срок рассмотрения дела об админправонарушении в Градостроительной палате. А отменить его можно будет только через суд. Все выглядит так, что у Минрегиона появится дополнительная возможность "кошмарить" строительный бизнес", – сказано в статье.

"Дело" подчеркивает, что изменения в законодательство могут лоббировать в том числе представители уголовного мира.

"Такого рода инициативы, которые через Раду собираются проводить в том числе под формальным авторством родственника одиозного контрабандиста Ильи Павлюка, лишь подтверждают упорные слухи о прочных связях Алексея Чернышова не только с Игорем Коломойским и Тимуром Миндичем, но и с уголовным миром типа известного львовского "предпринимателя" Владимира Дидуха", – утверждают авторы. 

Теги: Верховная Рада, коррупция, правительство, реформы, штраф, строительство, уголовный кодекс, застройка, законодательство, законопроект, Алексей Чернышов, Министерство развития общин и территорий, Максим Павлюк
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