Глава Минрегиона Чернышов решил создать в Украине целый ряд внутренних офшорных зон под видом индустриальных парков – СМИ

Преимущества таких индустриальных парков, "как обычно", будут доставаться "избранным" предпринимателям из известных промышленных групп, предполагает автор статьи Светлана Симоненко.

Она напомнила, что Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об индустриальных парках, который предусматривает внедрение ряда стимулов для привлечения инвестиций.

"Не исключено, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышов взял на вооружение опыт 20-летней давности и решил создать в Украине целый ряд внутренних офшорных зон под видом индустриальных парков – специальных территорий со льготным режимом налогообложения и подведенной за счет налогоплательщиков инфраструктурой и системой коммуникаций", – сказано в статье.

Автор считает, что идею Чернышов планирует реализовать с помощью народных депутатов, которые внесли в парламент ряд законопроектов на эту тему.

"Например, принятый накануне парламентом законопроект №4416−1 предполагает, что на территории ИП будут заниматься перерабатывающей промышленностью, переработкой отходов (кроме захоронения), научно-технической деятельностью и в сфере информации/телекоммуникаций, запрещено будет производить подакцизную продукцию (кроме автомобилей и других транспортных средств), заниматься игорным бизнесом. Проект закона предусматривает минимум 2 млрд грн бюджетных средств на развитие индустриальных парков ежегодно – с 2022-го до 2025 года. Управляющим компаниям и инициаторам создания парка предложат частичные компенсации расходов на подключение и присоединение к электросетям, процентные платежи по кредитам", – отмечает журналистка.

Законопроект №5688 предполагает освобождение от НДС операций по ввозу на таможенную территорию Украины нового оборудования для собственного использования в индустриальных парках, а также освобождение на 10 лет участников парков от налога на прибыль и предоставление органам местной власти права устанавливать льготные ставки налогообложения недвижимости и платы за землю.

"По мнению аналитика Международного центра перспективных исследований Эгора Кияна, такие льготы несут существенный риск, потому что нечестный бизнес с целью минимизации налогов будет размещать свои офисы на территориях ИП. Фактически по данному документу, за который ратует и Чернышов, индустриальный парк превращается в некое подобие СЭЗ – свободной экономической зоны, которые в стране создавали с середины 90-х (первыми были СЭЗ на Донбассе). В таких зонах тоже, предположительно, работали инвесторы, вкладывая в новые заводы миллиарды, а взамен якобы получая развитую инфраструктуру, быстрое оформление документов, подключение к сетям. Но главное – инвесторам льготных зон предлагались особые налоговые условия, отличные от тех, которые существовали для других предприятий – вне зоны", – подчеркивает автор.

Она приводит мнение Владимира Анткива из Львовского регуляторного хаба: "Уполномоченный государственный орган может решать на свое усмотрение, какие компенсации и кому предлагать, и закон это никак не контролирует".

Льготы в индустриальных парках могут негативно повлиять на конкуренцию внутри страны и на возможности экспорта, отмечается в статье, так как компании, получившие особые условия, начнут быстро завоевывать рынок, а те, кому "не повезло" оказаться в индустриальном парке, станут банкротами и аутсайдерами.

"Создание налоговых льгот может нарушать конкуренцию в экономике Украины. Например, один производитель оборудования работает не в индустриальном парке 30 лет без налоговых льгот. Появляется новая компания в индустриальном парке и получает преимущество, за счет которого может вытеснить зарекомендовавшую себя на рынке компанию", – рассказал директор аналитического центра GMK Center Станислав Зинченко.

Льготы для инвесторов, прописанные в законопроектах, могут обернуться потерями для бюджета в миллиарды гривен, пишет издание. Автор предполагает, что лоббировать принятие этих документов могут приближенные к министру люди.

"Эксперты VoxUkraine напоминают: предлагаемые сейчас в Украине индустриальные парки хорошо выглядят лишь в теории (и то не всегда), а на практике почти всегда (и всегда в странах со слабыми институтами) приводят к потерям бюджета и искажению экономических стимулов. По их мнению, введение льгот внутри страны часто приводит к перераспределению имеющихся активов, а не к созданию новых; льготы для отдельных предприятий или отраслей всегда означают большее налоговое бремя для остальной экономики, а неравные правила игры всегда создают возможности для коррупции", – подчеркивает Симоненко.

Она напомнила, что международные партнеры Украины, особенно МВФ, неоднократно выступали против особых условий для бизнеса.

"Теперь же под эгидой привлечения инвестиций через индустриальные парки с подачи министра Алексея Чернышова Украине грозит очередной конфликт с международным сообществом, с кредиторами и, конечно, с МВФ. А ведь в декабре завершается программа Украины и МВФ stand-by, в рамках которой страна в 2020 году получила единственный транш. Новая программа будет подписана лишь тогда, когда представители Фонда, которые планируют посетить Украину в сентябре, убедятся, что страна не свернула с пути реформ и не начала движение и откат в сторону "азаровщины". Однако инициативы министра Алексея Чернышова с индустриальными парками могут вызвать у них вопросы, а в последующем – негативно отразиться и на внутреннем инвестклимате, и на будущих поступлениях в госбюджет, и на имидже Украины", – резюмирует автор статьи.