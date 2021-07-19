Капитальные расходы местных бюджетов за семь лет реформы децентрализации выросли на 60% – Минрегион

Доходы местных бюджетов в 2020 году увеличились до почти 304 млрд грн Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Это на 5,6 млрд грн больше, чем в 2018 году.

В 2015 году, по информации Чернышова, капитальные расходы местных бюджетов составили 32,2 млрд грн.

"До реформы децентрализации большинство территориальных общин были слишком мелкими и не могли оказывать соответствующие услуги своему населению. Когда местные власти получили полномочия на управление финансами, доходы местных бюджетов в 2020 году увеличились до почти 304 млрд грн", – заявил министр.

По его словам, благодаря объединению мелких общин расширились их полномочия и финансовые возможности для реализации развивающих проектов.

"Растут и инвестиции на местах. Во Львовской области Новомистская территориальная община разработала оригинальный туристический проект под названием "COWBOYKY: Украинский дикий запад" и получила на его реализацию более €1 млн от Евросоюза и инвесторов. За эти средства построили сыроварню, парники, ковбойский городок и Школу экономического развития", – привел пример Чернышов.