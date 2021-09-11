Суд в Киеве разрешил строить многоэтажные дома в селах

Постановление принято по результатам рассмотрения решения Окружного админсуда.

Апелляционный суд отклонил жалобу Министерства развития общин и территорий на решение Окружного админсуда о признании противоправным отмены приказа министерства о закреплении в государственных строительных нормах запрета на строительство многоэтажных домов в селах с населением более 1 тыс. человек и кварталах усадебной застройки.

"Со 2 сентября решение вступило в законную силу и соответствующие государственные строительные нормы (ГСН) больше не действуют. Это открывает окно возможностей для застройщиков в пригороде столицы", – сообщил управляющий партнер юридической компании TOTUM Юрий Хапко в комментарии "Экономической правде" 10 сентября.

Максимальная допустимая высота жилой застройки в селах с населением более 1 тыс. человек составляет 12 м (четыре этажа). Размещение многоквартирных (секционных) домов в кварталах усадебной застройки не допускается. В городах с населением до 50 тыс. человек запрещается строить здания выше 27 м (до девяти этажей включительно), с населением 50-100 тысяч – более 48 м (до 16 этажей включительно), пояснило издание.