VoxUkraine: Критика градостроительной реформы преимущественно безосновательна

Тезис о нивелировании авторства архитекторов над проектом, по мнению экспертов VoxUkraine, манипулятивный. Они отметили, что законопроект не меняет принципа, по которому имущественные права на объект архитектуры как объект авторского права, созданный по заказу, принадлежат создателю этого объекта или заказчику совместно, если иное не установлено договором.

"Автор документации может передать имущественные права заказчику (застройщику). Если же архитектор или инженер-проектировщик сохраняют свои имущественные права, заказчик не может вносить изменения в документацию без согласования с владельцем этих прав. Это должна регулировать, согласно законопроекту, часть 14 статьи 31 закона "О регулировании градостроительной деятельности". Правда, существуют исключения. В статье 31 "О регулировании градостроительной деятельности" нардепы предлагают внести такие изменения: "Существенным условием договора о разработке проектной документации на строительство объекта за счет бюджетных средств, средств государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, а также кредитов, предоставленных под государственные гарантии, является полное приобретения заказчиком проектной документации имущественных прав интеллектуальной собственности на такую документацию". Таким образом, архитектор/инженер-проектировщик не смогут сохранить авторские права, если работают над проектом, который финансируется из бюджета", – сказано в отчете.

Утверждение критиков о том, что законопроект узаконит коррупционные схемы на объектах, которые строятся за счет госбюджета, авторы также считают манипуляцией.

"Проектная организация разрабатывает проект с прекрасными решениями, качественными материалами, согласовывает смету в экспертизе. А дальше объект строится из дерьма и палок за те же средства на бумаге и в существенно меньшие в реальности", – утверждает Кирий и добавляет, что архитектор не сможет вмешиваться в этот процесс.

Эксперты VoxUkraine в ответ пишут, что это не так: законопроект предусматривает ряд предохранителей, которые должны минимизировать коррупционные риски. Среди таких факторов они отмечают введение электронной системы, в рамках которой проектная документация будет автоматически проверяться на соответствие необходимым критериям; авторский (контроль соответствия объекта строительства проектной документации) и технический (контроль качества материалов, строительных работ) надзор во время строительства; градостроительный контроль (проверки); государственный градостроительный надзор.

Тезис о лоббировании физлицами-предпринимателями интересов застройщиков эксперты назвали неправдой. Утверждение, что застройщики смогут нанимать для градостроительного контроля "карманных" ФЛП, неверно, так как контролем будет заниматься как центральный орган исполнительной власти, так и исполнительные органы местных советов, а также уполномоченные лица по вопросам градостроительного контроля.

Манипулятивным эксперты назвали также и тезис о разбалансировке системы и уменьшении влияния архитекторов на процессы градостроительства с одновременным увеличением их ответственности, в том числе через создание Градостроительной палаты при Минрегионе.

"Ошибочно считать, что Градостроительная палата является исключительно инструментом центральной власти для "подавления" архитектурного сообщества. Из 30 членов министерство может иметь не более пяти представителей, три из которых будут постоянными членами палаты. Кроме представителей министерства, в палату могут входить представители [других заинтересованных групп]", – отмечают авторы.

Они подчеркнули, что отбор членов палаты происходит автоматически через электронную систему.

"Представители действительно избираются по принципу случайности. Также предусмотрена ротация девяти членов (из 27 непостоянных членов) палаты каждые четыре месяца. Все эти меры, по мнению авторов законопроекта, должны уменьшить коррупционные риски, – сказано в аналитической записке. – Градостроительная палата может принимать решения об аннулировании квалификационного сертификата, если исполнитель (например, архитектор) нарушает требования законодательства, строительные нормы. Однако палата может принять такое решение только после соответствующего представления от саморегулируемой организации в сфере архитектурной деятельности".

Еще один тезис, который эксперты назвали неправдивым, – уменьшение штрафов за снос памятников архитектуры, что якобы упростит незаконную застройку.

"Если раньше штрафы заказчиков за любое нарушение составляли 900 необлагаемых минимумов, теперь – где два, где пять, где 40–50", – цитируют они Анну Кирий.

"Принципа, согласно которому "раньше штрафы заказчиков за любое нарушение составляли 900 необлагаемых минимумов", не существует, – говорится в материале. – За незаконный снос зданий, сооружений, имеющих статус памятников культурного наследия, злоумышленник будет платить не единовременный штраф, а нести уголовную ответственность".

Штрафы в 40–50 прожиточных минимумов касаются сноса тех объектов, которые находятся на территории достопримечательности, заповедной территории или исторического ареала, но сами не являются памятниками культурного наследия, подчеркивают авторы и отмечают, что раньше таких штрафов не существовало и законопроект устанавливает их впервые.