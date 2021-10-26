В СБУ заявили о разоблачении чиновников КГГА в хищении 12 млн грн, выделенных на цифровую трансформацию

"Средства разворовывались из ресурсов, выделенных на цифровую трансформацию. А именно – на оцифровку технической документации объектов недвижимого имущества", – говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили, что к организации схемы причастны по меньшей мере три структуры: департамент коммунальной собственности города КГГА, коммунальное предприятие Киевского городского совета "Киевское городское бюро технической инвентаризации" и частное предприятие "Лаборатория информационных технологий".

"Схема заключалась в махинациях по тендерным процедурам. Во-первых, чиновники отдали победу в тендере на 40 млн грн без какого-либо конкурса. Во-вторых, фигуранты производства составляли смету услуг с заведомо завышенными показателями. Это позволило злоумышленникам положить 12 млн грн в собственные карманы. Деньги выводили через конвертационный центр – на банковские счета фиктивных предприятий", – пояснили в СБУ.

Правоохранители провели 16 обысков, по результатам которых прекратили деятельность конвертационного центра, задействованного в схеме, а также изъяли печати и документы более 30 фиктивных предприятий, документы о незаконном выводе средств, серверное оборудование, компьютерную технику и мобильные терминалы, а также записи "черной" бухгалтерии, свидетельствующие о присвоении государственных денежных средств на общую сумму 12 млн грн.

СБУ планирует провести судебно-экономическую и компьютерно-техническую экспертизы для подтверждения нанесенного государству ущерба.