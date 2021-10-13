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КГГА расторгла договоры с перевозчиками. На рейсы не выйдут более 200 автобусов

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Для обслуживания горожан мэрия задействует резервный транспорт "Киевпасстранса" и частных перевозчиков
Для обслуживания горожан мэрия задействует резервный транспорт "Киевпасстранса" и частных перевозчиков
Фото: depositphotos.com

Департамент транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации расторг договоры с двумя перевозчиками на обслуживание 21 автобусного маршрута, на которых работали 172 автобуса. Об этом 11 октября написал в Telegram заместитель главы КГГА Константин Усов.

На эти маршруты будут направлены компенсаторные силы "Киевпасстранса" и частных перевозчиков.

"Решение о расторжении приняли по результатам проверки документов в рамках аудита со стороны департамента внутреннего финансового контроля КГГА. На предыдущие конкурсы нарушители подавали сфальсифицированные данные: неверно указывали госномера, пассажировместимость автобусов, период обновления автопарка, информацию об экологичности машин. На конкурс заявляли одни автобусы, а документы подавали на другие", – заявил Усов.

12 октября Усов сообщил в Telegram, что Киев расторг еще восемь соглашений с перевозчиками и устранит с улиц столицы еще 62 единицы транспорта с поддельными документами.

"Причины те же – махинации с конкурсной документацией, выявленные в ходе аудиторской проверки департаментом внутреннего контроля КГГА. Для перевозки киевлян вместо 62 автобусов будет задействован резервный транспорт "Киевпасстранса" и других перевозчиков", – отметил чиновник.

Мэрия Киева обратилась  в Министерство инфраструктуры Украины и Министерство внутренних дел с просьбой проверить перевозчиков. Об этом 11 октября написала пресс-служба КГГА.

"Маршруточная мафия в столице и в целом в стране до сих пор имеет большое влияние. Это недопустимо. Мэрия Киева готова делать абсолютно все от нас зависящее, чтобы навести порядок. Мы обращаем внимание общества: контроль за соблюдением законодательства в сфере автомобильного транспорта возложен в первую очередь на Государственную службу Украины по безопасности на транспорте и органы Национальной полиции", – сказал Усов.

Теги: Киев, транспорт, КГГА, маршрут, автобус, Константин Усов, пассажиры
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