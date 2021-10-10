В Киеве столкнулись легковой автомобиль и маршрутка, пострадало шесть человек

Авария произошла на Броварском проспекте.

"Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по Броварскому проспекту в направлении метро "Лесная", не справился с управлением и столкнулся с автобусом Isuzu, который двигался впереди. В результате столкновения автобус въехал в металлическую опору и опрокинулся", – говорится в сообщении.

Пять пассажиров автобуса получили травмы, трое из них госпитализированы. Кроме них, в тяжелом состоянии госпитализирован водитель легкового авто 1996 года рождения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).