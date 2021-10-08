Мэр Яремче попал в ДТП, полиция пишет, что один из участников аварии был пьян

Мэр города в момент аварии был за рулем пьяным, следует из сообщения полиции Фото: if.npu.gov.ua

"Мэр попал в ДТП. Спасибо всем за слова поддержки и волнения. Глава общины в сознании, находится на обследовании", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все участники ДТП живы.

"Уважаемые журналисты! Информируем, что пока мэр не может предоставить информацию из первых уст, поскольку продолжаются обследования и к нему доступ имеет только медицинский персонал", – добавили в горсовете.

По информации ГСЧС в Ивано-Франковской области, ДТП произошло 7 октября около 20.00 с участием двух автомобилей. Один из водителей после аварии оказался заблокирован в кузове, спасатели извлекали его из машины с помощью гидравлического оборудования. Водителя другой машины спасатели перенесли в карету скорой медицинской помощи.

Подробности аварии приводит полиция Ивано-Франковской области. Водитель Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу, где столкнулся с Peugeot Partner, которым управлял 37-летний житель Надворнянского района.

В результате ДТП в больницу попали оба водителя.

По информации полиции, 49-летний водитель Mitsubishi Outlander в момент аварии был нетрезв. У водителя Peugeot Partner взяли кровь на проверку.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Полиция не называет ни имен, ни должностей, но издание Zaxid.net отмечает, что возраст водителя Mitsubishi Outlander совпадает с возрастом мэра Яремче, а в его декларации прошлого года было указано, что у его жены есть именно такая машина.