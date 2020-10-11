В Ивано-Франковской области автомобиль сорвался с обрыва, есть погибшие

По данным полиции Ивано-Франковской области, в Яремче автомобиль Volkswagen попал в ДТП на скругленном участке дороги.

Вечером 10 октября в Яремче Ивано-Франковской области сорвался в обрыв автомобиль Volkswagen Touareg. Об этом 11 октября проинформировала полиция региона.

"Авария произошла на трассе Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Львов... В Яремче водитель автомобиля Volkswagen Touareg не справился с управлением на закругленном участке дороги и съехал в обрыв. В транспортном средстве, помимо водителя, были еще четверо пассажиров", – говорится в сообщении.

Жертвами ДТП стали два пассажира – 31-летний местный житель и 24-летний житель Черновицкой области. Госпитализированы еще три человека.

"Речь идет о 27-летнем водителе, которого с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лопатки вместе с 25-летним пассажиром, у которого сотрясение головного мозга и политравма, доставили в Яремчанскую больницу. Еще одного, 24-летнего пассажира, с переломом костей черепа и другими травмами доставили в областную больницу в Ивано-Франковске", – рассказали правоохранители.

У водителя Volkswagen взяли кровь на анализ, который должен показать, находился ли он в состоянии опьянения.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (повлекшее гибель нескольких лиц нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.