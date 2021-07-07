Авто слетело в обрыв. В ДТП в Ивано-Франковской области погибло четыре человека

Авария произошла в Яремче. Машина слетела с дороги в обрыв.

"Автомобиль Volkswagen Tiguan на закругленном участке дороги слетел в обрыв. В транспортном средстве находилось четыре человека: трое мужчин и одна женщина, которые погибли на месте происшествия до приезда медиков", – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают возраст и место жительства погибших.

Как пишет портал Zaxid.net, в аварии погибли 36-летний и 38-летний местные жители, которые были братьями. Один из них управлял машиной. Информации о других пассажирах пока нет.