В Киеве легковой автомобиль перевернул автобус с пассажирами. Видео момента ДТП

Автобус перестраивался в ряд левее, а легковой автомобиль на большой скорости ударился в него сзади. После столкновения автобус перевернулся и ударился в столб с рекламой.

По данным dtp.kiev.ua, в аварию попал автобус, следовавший по маршруту Киев – Бровары (№332).

Изданию "Сегодня" в полиции сообщили, что пострадали минимум семь человек.

"Вартові Еспресо" пишут, что одна из пострадавших пассажиров находится в тяжелом состоянии. Госпитализирован и водитель Volkswagen, из разбитой машины его доставали с помощью специнструмента.