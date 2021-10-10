В Одесской области в ДТП попал автобус с пассажирами, есть погибшие – полиция

"45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с рейсовым автобусом, который был впереди него. Предварительно известно, что в результате аварии два пассажира маршрутки погибли", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, "скорая" забрала шестерых пассажиров, в том числе одного несовершеннолетнего, – у всех травмы различной степени тяжести.

В полиции отметили, что водителя грузовика могут задержать.

На фотографиях видно, что автобус после столкновения перевернулся.