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ДТП в Вознесенске: автобус с детьми столкнулся с автомобилем мэра. Полиция открыла производство

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Полиция ищет очевидцев аварии
Полиция ищет очевидцев аварии
Фото: mk.npu.gov.ua

В Вознесенске Николаевской области Volkswagen Passat, за рулем которого находился 32-летний мэр города Евгений Величко, столкнулся с пассажирским автобусом. Об этом сообщили в региональной полиции.

ДТП произошло утром 7 сентября на пересечении улиц Берегового и Черняховского. В салоне автобуса были дети.

В результате аварии Величко получил травмы. По предварительной информации, ни дети, ни водитель автобуса не пострадали. Детей еще до приезда полиции забрали взрослые.

При каких обстоятельствах произошло столкновение, правоохранители не уточняют, но ищут свидетелей, которые видели аварию или могут предоставить записи с видеорегистраторов.

В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Теги: ДТП, полиция, авария, Николаевская область, автобус, дети, столкновение, пассажиры, мэр
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