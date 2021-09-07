ДТП в Вознесенске: автобус с детьми столкнулся с автомобилем мэра. Полиция открыла производство

ДТП произошло утром 7 сентября на пересечении улиц Берегового и Черняховского. В салоне автобуса были дети.

В результате аварии Величко получил травмы. По предварительной информации, ни дети, ни водитель автобуса не пострадали. Детей еще до приезда полиции забрали взрослые.

При каких обстоятельствах произошло столкновение, правоохранители не уточняют, но ищут свидетелей, которые видели аварию или могут предоставить записи с видеорегистраторов.

В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).