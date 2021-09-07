В Польше украинцы попали в ДТП – семь человек в больнице

Микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком Фото: lublin112.pl

ДТП произошло поблизости от Люблина. В микроавтобусе, который попал в аварию, из Украины в Польшу ехали восемь человек.

Всех пострадавших оперативно доставили в четыре госпиталя Люблина, они в состоянии средней тяжести.

Для предоставления консульской помощи пострадавшим в больнице находится консул. Дипломаты устанавливают контакты с родственниками пострадавших.

Для надання консульської допомоги постраждалим, у лікарні перебуває консул. Встановлюються контакти з родичами.



Контакт для родичів потерпілих:



24/7 гаряча лінія ГКУ в Любліні:

+48784138555

e-mail: [email protected]



Посольство * : +48226213979

МЗС * : +380442381657 — Ukraine in Poland (@UKRinPL) September 7, 2021

Как пишет местное издание Lublin112, ДТП произошло в ночь с 6 на 7 сентября. На кольцевой дороге Люблина столкнулись грузовик и микроавтобус Mercedes с украинцами, следовавший в Варшаву.

По данным журналистов, водитель грузовика скрылся с места аварии. Сейчас его разыскивает полиция.

Генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире "Украина 24" сообщил, что водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем. "Он, наверное, уснул – скорее всего. Это было под утро, он ехал за грузовиком сзади", – сказал Павлюк. Он отметил, что водитель был трезв.

По словам консула, двое украинцев получили тяжелые травмы. Одному из них понадобилась операция на позвоночнике.