"Это будет быстро". Корниенко заявил, что нового главу КГГА назначат без промедлений после принятия закона о столице

Корниенко про законопроект о столице: Мы бы хотели завершить в ноябре эту историю в парламенте Фото: sluga-narodu.com

"Было несколько версий закона. Я рад, что комитет поддержал именно такую версию, которая не содержит нездоровых амбиций. Она отвечает на те вопросы, которые волнуют киевлян. Мы бы хотели завершить в ноябре эту историю в парламенте: собрать подписи и проголосовать по специальной процедуре законопроект", – заявил Корниенко.

Он сказал также, что назначение нового главы КГГА произойдет вскоре после принятия Верховной Радой закона, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что это будет быстро", – отметил политик. На уточняющий вопрос, известно ли уже имя претендента, он ответил: "Думаю, что фамилию скажет президент в своем указе".

Он пояснил, что положения законопроекта в случае его принятия вступят в силу в разное время, некоторые – сразу после подписания президентом и опубликования, на некоторые нужно время для подготовки.

"Но думаю, что нормы о создании исполкома и фактически Киевской городской администрации – это будет сразу вступать в силу", – подчеркнул Корниенко.