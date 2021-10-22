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Кличко: Почитал заголовки в СМИ про свою встречу с президентом. Громко, ярко, но не все – правда

Кличко о разговоре с президентом: Еще раз подчеркну наша встреча была деловой и говорили о решении проблем Киева в условиях нынешних вызовов
Кличко о разговоре с президентом: Еще раз подчеркну – наша встреча была деловой и говорили о решении проблем Киева в условиях нынешних вызовов
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его встреча с президентом Владимиром Зеленским в Офисе президента была деловой и касалась проблем Киева, а СМИ осветили ее не совсем корректно. Об этом он написал в Facebook.

"Друзья! Почитал заголовки в СМИ о своей встрече с президентом. Громко, ярко, но не все – правда. Немало тезисов и деталей приписали со слов неких "источников", – написал Киевский городской голова. 

Кличко отметил, что сегодня как в его окружении, так и в окружении президента есть люди, которым "не нужен конструктивный диалог и которым требуется политическое противостояние между президентом и мэром столицы".

"Еще раз подчеркну – наша встреча была деловой и говорили о решении проблем Киева в условиях нынешних вызовов. А их у нас много. И нам нужно эффективное взаимодействие – исключительно в пользу Киева и Украины. Это я говорю как мэр столицы и как председатель Ассоциации городов Украины", – написал Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/3066410830244116

Свою должность главы Киевской городской государственной администрации, которая являлась предметом спора между ним и центральной властью, он не упомянул.

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов, которого СМИ называли возможным ставленником на должность главы КГГА. Сам он это опровергал.

После встречи Кличко дал интервью изданию ZN.ua, в котором обвинил власти в "прямом политическом давлении" и сказал, что ответа на вопрос о его причинах от главы государства не получил. ZN.ua отметило, что в разговоре Кличко "обошел острые углы вопроса", поднималась ли тема будущей имплементации закона о столице. Он также подчеркнул, что "не хотел бы сейчас делать отчет о том, о чем мы говорили с президентом".

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с мэром Киева Виталием Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, которые продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. 

20 октября 2021 года парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом

Теги: Виталий Кличко, самоуправление, Владимир Зеленский, встреча, мэр
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