Кличко: Почитал заголовки в СМИ про свою встречу с президентом. Громко, ярко, но не все – правда

Кличко о разговоре с президентом: Еще раз подчеркну – наша встреча была деловой и говорили о решении проблем Киева в условиях нынешних вызовов Фото: kyivcity.gov.ua

"Друзья! Почитал заголовки в СМИ о своей встрече с президентом. Громко, ярко, но не все – правда. Немало тезисов и деталей приписали со слов неких "источников", – написал Киевский городской голова.

Кличко отметил, что сегодня как в его окружении, так и в окружении президента есть люди, которым "не нужен конструктивный диалог и которым требуется политическое противостояние между президентом и мэром столицы".

"Еще раз подчеркну – наша встреча была деловой и говорили о решении проблем Киева в условиях нынешних вызовов. А их у нас много. И нам нужно эффективное взаимодействие – исключительно в пользу Киева и Украины. Это я говорю как мэр столицы и как председатель Ассоциации городов Украины", – написал Кличко.

Свою должность главы Киевской городской государственной администрации, которая являлась предметом спора между ним и центральной властью, он не упомянул.

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов, которого СМИ называли возможным ставленником на должность главы КГГА. Сам он это опровергал.

После встречи Кличко дал интервью изданию ZN.ua, в котором обвинил власти в "прямом политическом давлении" и сказал, что ответа на вопрос о его причинах от главы государства не получил. ZN.ua отметило, что в разговоре Кличко "обошел острые углы вопроса", поднималась ли тема будущей имплементации закона о столице. Он также подчеркнул, что "не хотел бы сейчас делать отчет о том, о чем мы говорили с президентом".