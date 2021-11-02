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"Странная ситуация". Кличко рассказал, как в Кабмине угрожали его уволить

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Кличко: Местная власть и центральная должны объединяться
Кличко: Местная власть и центральная должны объединяться
Фото: Кличко - мер / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что когда в столице первый раз вводили локдаун из-за коронавирусной инфекции, он обращался по поводу транспорта в Кабинет Министров, но получил "странный" ответ. Об этом мэр сообщил 1 ноября в эфире телеканала "Украина 24".

"Странная ситуация произошла, когда город Киев закрылся на локдаун. Впервые в истории мы прекратили движение киевского метро в связи с локдауном, и в этот момент правительство добавляет еще 10 дополнительных поездов в разные регионы Украины. Когда я обратился к премьер-министру, потому что мы стараемся сделать все для того, чтобы распространение этой болезни не происходило, а все делается наоборот, ответ очень странный получил – если вы не можете справиться с этой проблемой, мы вас уволим", – сказал Кличко.

По его словам, в правительстве "забыли", что уволить его могут только киевляне, которые и избирали мэра.

"Вторая составляющая. Действительно, нам сейчас в этот момент нужно однозначно работать вместе в том, что эти вызовы, которые на сегодня есть, и местная и центральная власть должны объединяться", – считает Кличко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 3 млн случаев COVID-19, умерло почти 69 тыс. человек.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Киев перешел в "красную" зону эпидемической опасности с 1 ноября. В столице запретили работу заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будут вакцинированы от COVID-19. Общественный транспорт работает, но у пассажиров выборочно проверяют наличие ПЦР-тестов или COVID-сертификатов специальные группы правоохранителей. Ученики 1–11-х классов – на дистанционном обучении с 1 ноября до улучшения эпидемической ситуации в городе, говорил мэр. Детские сады смогут работать, если от коронавируса вакцинировано 100% персонала.

Теги: Киев, Виталий Кличко, транспорт, метро, Кабинет Министров, эпидемия, карантин, поезда, общественный транспорт, премьер-министр, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус, мэр, локдаун
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