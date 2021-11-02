"Странная ситуация". Кличко рассказал, как в Кабмине угрожали его уволить

"Странная ситуация произошла, когда город Киев закрылся на локдаун. Впервые в истории мы прекратили движение киевского метро в связи с локдауном, и в этот момент правительство добавляет еще 10 дополнительных поездов в разные регионы Украины. Когда я обратился к премьер-министру, потому что мы стараемся сделать все для того, чтобы распространение этой болезни не происходило, а все делается наоборот, ответ очень странный получил – если вы не можете справиться с этой проблемой, мы вас уволим", – сказал Кличко.

По его словам, в правительстве "забыли", что уволить его могут только киевляне, которые и избирали мэра.

"Вторая составляющая. Действительно, нам сейчас в этот момент нужно однозначно работать вместе в том, что эти вызовы, которые на сегодня есть, и местная и центральная власть должны объединяться", – считает Кличко.