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ПОЛИТИКА

Кличко ответил на вопрос о президентских амбициях

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Кличко заявил, что вокруг вопроса о президентстве "много спекуляций"
Кличко заявил, что вокруг вопроса о президентстве "много спекуляций"
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева, глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 30 октября, связал президентские амбиции с обысками в столичных ведомствах.

О том, есть ли у мэра "политические амбиции на очередные, а возможно, и внеочередные президентские выборы", задал вопрос читатель.

"Много спекуляций. Вы задаете мне вопросы такие, а потом у меня начинаются обыски. Журналисты шутят и начинают спекулировать – [президент Украины Зеленский] Владимир Александрович начинает нервничать. А потом правоохранители приходят и начинают рассказывать о какой-то коррупции", – заявил Кличко.

Когда его спросили о президентских амбициях в мае, мэр четко не ответил, подчеркнув, что "до следующих президентских выборов еще больше трех лет".

В начале октября Кличко на подобный вопрос ответил, что "это все разговоры" и он нигде не озвучивал таких намерений.

Следующие очередные президентские выборы должны пройти в 2024 году.

Контекст:

Кличко занимает должность мэра Киева с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.

В последние месяцы в ряде коммунальных предприятий Киева (в частности, в "Киевзеленстрое" и "Киевавтодоре"), а также в департаментах КГГА проходили обыски в рамках различных уголовных производств, в том числе о коррупции.

Кличко заявил, что в его команде "нулевая толерантность к коррупции" и что обыски напоминают ему "какие-то налеты". Он предположил, что главная причина массовых обысков – самостоятельность киевской власти и невыполнение указаний Офиса президента. "Тем, кто хочет меня, так сказать, "потренировать", скажу: я тренировался, еще когда вы в школу ходили. Поэтому нахожусь в отличной форме", – подчеркивал мэр.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что обыски не связаны с политикой. По его информации, там выявлены махинации "на десятки миллионов гривен" и "построена вредоносная теневая система".

В СМИ звучала версия, что одна из вероятных причин атаки на Кличко – его потенциально высокий результат на президентских выборах 2024 года.

На пресс-конференции 20 мая Зеленский заявил, что относится к Кличко "с большим уважением", но считает его публичное поведение неправильным и не понимает, "чего Кличко от него хочет". "Виталий Владимирович, мне кажется, очень неправильно публично себя ведет. Мне кажется, справедливый вопрос – что он хочет от меня? Потому что он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, – постоянно, спросите! – даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться, потому что мне не хватает времени", – заявлял президент.

Кличко утверждает, что у него нет конфликта с Зеленским, но "периодически возникают обострения".

Теги: Киев, Виталий Кличко, выборы, коррупция, Владимир Зеленский, журналисты, президент, обыски, мэр
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