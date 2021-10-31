Кличко ответил на вопрос о президентских амбициях

Кличко заявил, что вокруг вопроса о президентстве "много спекуляций" Фото: kyivcity.gov.ua

О том, есть ли у мэра "политические амбиции на очередные, а возможно, и внеочередные президентские выборы", задал вопрос читатель.

"Много спекуляций. Вы задаете мне вопросы такие, а потом у меня начинаются обыски. Журналисты шутят и начинают спекулировать – [президент Украины Зеленский] Владимир Александрович начинает нервничать. А потом правоохранители приходят и начинают рассказывать о какой-то коррупции", – заявил Кличко.

Когда его спросили о президентских амбициях в мае, мэр четко не ответил, подчеркнув, что "до следующих президентских выборов еще больше трех лет".

В начале октября Кличко на подобный вопрос ответил, что "это все разговоры" и он нигде не озвучивал таких намерений.

Следующие очередные президентские выборы должны пройти в 2024 году.