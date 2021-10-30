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Кличко о Киеве: В плохой город люди ехать не будут

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Кличко объяснил, почему в Киев едут люди
Кличко объяснил, почему в Киев едут люди
Фото: pixabay.com

Население Киева увеличилось в последнее время на сотни тысяч, сообщил мэр столицы, глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 30 октября.

Об этом он сказал, отвечая на претензии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, заявившего ранее в интервью "Радіо Свобода", что "волшебный город" Киев превращается в хутор, в нем "одни одоробла".

"Политизированное заявление. Я очень рад, например, что территория у Золотых ворот вошла в 16 лучших локаций мира. Очень много хороших новостей. Город я меняю. И за это время появилось 400 парков, скверов. В прошлом году жителей города стало больше на 200 тыс. В плохой город люди ехать не будут", – объяснил Кличко.

Он отметил, что одна из причин приезда людей в Киев – "город дает работу".

"Вызовов очень много. Есть люди, которые видят позитив. Я шучу по этому поводу, как мухи и пчелы: пчелы ищут цветы, а мухи – совсем другое. То есть можно по-разному относиться. Но я делаю все для того, чтобы наш город развивался", – заявил Кличко.

Контекст:

Мэром Киева Кличко стал в июне 2014 года.

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

После прихода к власти президента Владимира Зеленского и его команды отношения центральной власти и столичной испортились.

Верховная Рада 3 октября 2019 года приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

В августе 2021 года Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника". В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.

20 октября профильный комитет рекомендовал Раде принять во втором чтении законопроект "О городе Киеве – столице Украины". Парламент, скорее всего, рассмотрит документ в конце ноября, заявил нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин.

Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, население, мэр
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