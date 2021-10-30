Кличко о Киеве: В плохой город люди ехать не будут

Об этом он сказал, отвечая на претензии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, заявившего ранее в интервью "Радіо Свобода", что "волшебный город" Киев превращается в хутор, в нем "одни одоробла".

"Политизированное заявление. Я очень рад, например, что территория у Золотых ворот вошла в 16 лучших локаций мира. Очень много хороших новостей. Город я меняю. И за это время появилось 400 парков, скверов. В прошлом году жителей города стало больше на 200 тыс. В плохой город люди ехать не будут", – объяснил Кличко.

Он отметил, что одна из причин приезда людей в Киев – "город дает работу".

"Вызовов очень много. Есть люди, которые видят позитив. Я шучу по этому поводу, как мухи и пчелы: пчелы ищут цветы, а мухи – совсем другое. То есть можно по-разному относиться. Но я делаю все для того, чтобы наш город развивался", – заявил Кличко.