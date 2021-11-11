Кличко заявил о риске веерных отключений в Украине, Шмыгаль прокомментировал

Кличко сегодня в эфире канала "Украина 24" говорил, что риск веерных отключений "очень высок".

"Специалисты говорят, что морозы до -15° продержатся несколько недель... вероятность веерных отключений очень высокая", – сказал он.

Премьер-министр назвал такие заявления манипуляциями, которые на сегодня не имеют "никакой почвы".

"Спросите у мэра Кличко, откуда он берет эту дезинформацию, и почему он убежден, что у него начнутся какие-то веерные отключения. Оснований сегодня ни Министерство энергетики, ни "Укрэнерго" для веерных отключений не имеют. Мы не готовимся к веерным отключениям, планов таких не строим", – заявил Шмыгаль.

"Веерных отключений в стране нет", – добавил Шмыгаль, призвав не путать их в регламентными работами на электросетях.

Ведущая также попросила премьер-министра прокомментировать тот факт, что Украина запрашивала сегодня аварийную помощь из энергосистемы Словакии, а 2 ноября – из Беларуси.

"Аварийная помощь – это технический термин. Аварийная помощь запрашивается в течение зимнего периода разными странами, которые находятся в одной электросети, по несколько раз. В прошлом году случаев такой аварийной помощи было около десятка. Я не помню сейчас точно, но это технологические вещи, такие же как перетоки электроэнергии", – ответил Шмыгаль.