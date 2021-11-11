ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кличко заявил о риске веерных отключений в Украине, Шмыгаль прокомментировал

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль: Веерных отключений в стране нет
Шмыгаль: Веерных отключений в стране нет
Фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины не планирует веерные отключения электричества. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире канала "1+1" 11 ноября, комментируя слова мэра Киева Виталия Кличко.

Кличко сегодня в эфире канала "Украина 24" говорил, что риск веерных отключений "очень высок". 

"Специалисты говорят, что морозы до -15° продержатся несколько недель... вероятность веерных отключений очень высокая", – сказал он. 

Премьер-министр назвал такие заявления манипуляциями, которые на сегодня не имеют "никакой почвы".  

"Спросите у мэра Кличко, откуда он берет эту дезинформацию, и почему он убежден, что у него начнутся какие-то веерные отключения. Оснований сегодня ни Министерство энергетики, ни "Укрэнерго" для веерных отключений не имеют. Мы не готовимся к веерным отключениям, планов таких не строим", – заявил Шмыгаль. 

"Веерных отключений в стране нет", – добавил Шмыгаль, призвав не путать их в регламентными работами на электросетях.  

Ведущая также попросила премьер-министра прокомментировать тот факт, что Украина запрашивала сегодня аварийную помощь из энергосистемы Словакии, а 2 ноября – из Беларуси. 

"Аварийная помощь – это технический термин. Аварийная помощь запрашивается в течение зимнего периода разными странами, которые находятся в одной электросети, по несколько раз. В прошлом году случаев такой аварийной помощи было около десятка. Я не помню сейчас точно, но это технологические вещи, такие же как перетоки электроэнергии", – ответил Шмыгаль. 

Контекст:

2 ноября в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь совершила поставки электроэнергии в энергосистему Украины, в "Укрэнерго" объяснили, что запросили аварийную помощь у Беларуси для балансировки энергосистемы

4 ноября нардеп от "Батьківщини" Иван Крулько заявил в эфире канала НАШ, что в Украине из 88 ТЭС функционируют только 37, и половина не работающих простаивает из-за недостатка топлива. "Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе в больницах", – сказал Крулько, критикуя подготовку к отопительному сезону. Эту фразу процитировали ряд российских СМИ, в том числе РБК, "Радио Свобода", "Ведомости"

5 ноября, как пишет "Укринформ", пресс-служба "Укрэнерго" опровергала возможность веерных отключений. 

"Режимы работы энергосистемы сбалансированы, никаких графиков аварийных отключений (веерных отключений) потребителей или каких-либо других мер, направленных на ограничение потребления электроэнергии, оператор системы передачи НЭК Укрэнерго не вводил и вводить не собирается", – подчеркивали в компании. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виталий Кличко, энергетика, электричество, Министерство энергетики, электроэнергия, Иван Крулько, веерные отключения, Денис Шмыгаль, энергосистема
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я завелась, останови меня". Могилевская рассказала о своей самой дорогой покупке, о которой теперь жалеет
"Я завелась, останови меня". Могилевская рассказала о своей самой дорогой покупке, о которой теперь жалеет
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич
"Ну ведь можете быть прекрасной без шпагатов!" Волочкова потрясла сеть своим "приличным видом"
"Ну ведь можете быть прекрасной без шпагатов!" Волочкова потрясла сеть своим "приличным видом"
"Это невероятно". Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена
"Это невероятно". Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена
"Красивый мальчик, светленький". Юрий Горбунов показал старшего сына от Кати Осадчей
"Красивый мальчик, светленький". Юрий Горбунов показал старшего сына от Кати Осадчей
"Какой сын красавчик". Андрей Шевченко поздравил среднего сына с 15-летием
"Какой сын красавчик". Андрей Шевченко поздравил среднего сына с 15-летием
  "Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады
  "Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады
"У психически нестабильных сезон обострения". Злата Огневич рассказала, что делает с обнаженными фото в привате
"У психически нестабильных сезон обострения". Злата Огневич рассказала, что делает с обнаженными фото в привате
"Слова лишние. Огонь!", "Роскошная красавица". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук показала тело в мокром купальнике
"Слова лишние. Огонь!", "Роскошная красавица". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук показала тело в мокром купальнике
"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки
"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки
"Фигура топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". 40-летняя Собчак снялась в бикини
"Фигура – топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". 40-летняя Собчак снялась в бикини
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой
"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках
"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела
"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди
"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди
"Прикид огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков
"Прикид – огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (279855)
2
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (103496)
3
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате (75345)
4
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа (37927)
5
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню (31940)
6
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе (21117)
7
"Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении (19506)
8
Умерла советская актриса Валентина Малявина (18220)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS