Кличко заявил о риске веерных отключений в Украине, Шмыгаль прокомментировал

Кличко сегодня в эфире канала "Украина 24" говорил, что риск веерных отключений "очень высок".
"Специалисты говорят, что морозы до -15° продержатся несколько недель... вероятность веерных отключений очень высокая", – сказал он.
Премьер-министр назвал такие заявления манипуляциями, которые на сегодня не имеют "никакой почвы".
"Спросите у мэра Кличко, откуда он берет эту дезинформацию, и почему он убежден, что у него начнутся какие-то веерные отключения. Оснований сегодня ни Министерство энергетики, ни "Укрэнерго" для веерных отключений не имеют. Мы не готовимся к веерным отключениям, планов таких не строим", – заявил Шмыгаль.
"Веерных отключений в стране нет", – добавил Шмыгаль, призвав не путать их в регламентными работами на электросетях.
Ведущая также попросила премьер-министра прокомментировать тот факт, что Украина запрашивала сегодня аварийную помощь из энергосистемы Словакии, а 2 ноября – из Беларуси.
"Аварийная помощь – это технический термин. Аварийная помощь запрашивается в течение зимнего периода разными странами, которые находятся в одной электросети, по несколько раз. В прошлом году случаев такой аварийной помощи было около десятка. Я не помню сейчас точно, но это технологические вещи, такие же как перетоки электроэнергии", – ответил Шмыгаль.
2 ноября в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь совершила поставки электроэнергии в энергосистему Украины, в "Укрэнерго" объяснили, что запросили аварийную помощь у Беларуси для балансировки энергосистемы.
4 ноября нардеп от "Батьківщини" Иван Крулько заявил в эфире канала НАШ, что в Украине из 88 ТЭС функционируют только 37, и половина не работающих простаивает из-за недостатка топлива. "Это серьезная проблема. Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе в больницах", – сказал Крулько, критикуя подготовку к отопительному сезону. Эту фразу процитировали ряд российских СМИ, в том числе РБК, "Радио Свобода", "Ведомости".
5 ноября, как пишет "Укринформ", пресс-служба "Укрэнерго" опровергала возможность веерных отключений.
"Режимы работы энергосистемы сбалансированы, никаких графиков аварийных отключений (веерных отключений) потребителей или каких-либо других мер, направленных на ограничение потребления электроэнергии, оператор системы передачи НЭК Укрэнерго не вводил и вводить не собирается", – подчеркивали в компании.