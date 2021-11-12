Кличко: Пустой холодильник может победить телевизор

"Мы знаем, насколько сложная ситуация. У предприятий, которые производят тепло и электроэнергию, недостаточно запасов угля. Недостаточно запасов газа в хранилищах. Если несколько недель продержатся морозы -15 °С, риск веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высок", – заявил он.
Кличко напомнил, что энергетический антикризисный штаб заседал в последний раз еще летом, хотя сейчас постоянно растет стоимость энергоносителей, а к ней привязаны цены на все остальные товары и услуги.
"Если ситуация будет такая же сложная, то в конце зимы это может повлечь за собой рост цен на продукты. И в этот момент пустой холодильник может победить телевизор. Сколько ни будешь говорить, что у нас все хорошо, люди будут понимать, что не так хорошо", – считает Кличко.
Мэр столицы подчеркнул, что киевская власть не будет повышать тарифы на тепло для населения.
"В Киеве в этом году дотация будет стоить бюджету города 4 млрд грн, чтобы покрыть разницу между рыночными ценами и тарифами. Поднятия тарифов для населения не будет. Они остаются на том же самом уровне. Но, тем не менее, это потянет за собой цены на продукты питания. Это обязательно также скажется на кармане людей", – убежден Виталий Кличко.
"РБК-Украина" писало, что начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне, из 23 государственных блоков функционируют только три, а частные компании несут нагрузку 27–29 блоками ежедневно. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.
Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит. Он сообщил 11 ноября, что в среднем за отопительный сезон потребляется примерно 10 млн тонн угля, из них 8 млн тонн собственной добычи, и около 2 млн тонн импортного, который уже "едет по морю, едет по железной дороге".
В то же время бывший министр энергетики Украины Юрий Продан сказал, что ситуация "на самом деле тревожная". "Таких запасов угля – 425 тыс. тонн – не было со времен лихих 90-х, когда мы были отсоединены от российской энергосистемы, когда по бартеру были расчеты и так далее. Не было таких запасов", – подчеркнул он.