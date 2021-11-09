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ДТЭК гарантирует наличие угля на своих ТЭС в отопительный сезон 2021–2022 – гендиректор

Максим Тимченко: Ни одна ТЭС ДТЭК не будет остановлена по причине нехватки угля
Максим Тимченко: Ни одна ТЭС ДТЭК не будет остановлена по причине нехватки угля
Фото: пресс-служба ДТЭК

Компания ДТЭК гарантирует наличие достаточного количества угля для работы всех своих ТЭС в осенне-зимний период 2021–2022 годов, заявил на пресс-конференции 9 ноября генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. Трансляцию вели в YouTube компании.

"Ни одна ТЭС ДТЭК не будет остановлена по причине нехватки угля. С ноября по март ДТЭК работает максимальным составом оборудования и гарантирует обеспечение всех своих станций углем", – сообщил глава ДТЭК.

Он отметил, что исключением может быть только Луганская ТЭС, к которой физически нет железнодорожного подъезда для поставки угля с контролируемой территории и которая полностью зависит от поставок через территорию России. Тимченко выразил надежду, что на государственном уровне удастся разблокировать вопрос импорта угля на эту станцию с территории РФ. По словам генерального директора ДТЭК, компания начала контрактовать импортный уголь в августе. До конца этого года ожидается поставка еще 400 тыс. т угля из США и Колумбии.

"В целом в 2021 году мы импортировали 2,5 млн т угля. В первом квартале следующего года 600 тыс. т угля у нас уже законтрактовано: поставки из Польши и поставки морем", – сказал он.

Максим Тимченко подчеркнул, что, несмотря на закрытие двух шахт в этом году, ДТЭК увеличил объемы добычи угля на оставшихся девяти шахтах компании.

Контекст:

"РБК-Украина" писало, что начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне, из 23 государственных блоков работают только три, а частные компании несут нагрузку 27–29 блоками ежедневно. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

Компания ДТЭК подписала контракт на поставку в ноябре дополнительно 60 тыс. т угля из Соединенных Штатов Америки. ДТЭК сообщал о договорах на поставку около 0,5 млн т угля, в том числе из Польши (320 тыс. т) и США (150 тыс. т). По состоянию на 21 октября компания получила 278 тыс. т импортного угля. 

Теги: уголь, импорт, отопительный сезон, ДТЭК, Максим Тимченко
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