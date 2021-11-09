ДТЭК гарантирует наличие угля на своих ТЭС в отопительный сезон 2021–2022 – гендиректор

"Ни одна ТЭС ДТЭК не будет остановлена по причине нехватки угля. С ноября по март ДТЭК работает максимальным составом оборудования и гарантирует обеспечение всех своих станций углем", – сообщил глава ДТЭК.

Он отметил, что исключением может быть только Луганская ТЭС, к которой физически нет железнодорожного подъезда для поставки угля с контролируемой территории и которая полностью зависит от поставок через территорию России. Тимченко выразил надежду, что на государственном уровне удастся разблокировать вопрос импорта угля на эту станцию с территории РФ. По словам генерального директора ДТЭК, компания начала контрактовать импортный уголь в августе. До конца этого года ожидается поставка еще 400 тыс. т угля из США и Колумбии.

"В целом в 2021 году мы импортировали 2,5 млн т угля. В первом квартале следующего года 600 тыс. т угля у нас уже законтрактовано: поставки из Польши и поставки морем", – сказал он.

Максим Тимченко подчеркнул, что, несмотря на закрытие двух шахт в этом году, ДТЭК увеличил объемы добычи угля на оставшихся девяти шахтах компании.