"ДТЭК Энерго" требует от "Укрэнерго" опровержения обвинений в адрес компании

"ТЭС "ДТЭК Энерго" последние три месяца работает сверх плана, компенсируя простой государственных ТЭС и ТЭЦ. Именно благодаря сверхусилиям энергетиков и шахтеров "ДТЭК Энерго" энергосистема продолжает функционировать в условиях искусственно созданного кризиса в государственной генерации. "ДТЭК Энерго", несмотря на беспрецедентный кризис и рекордные цены на энергоресурсы, импортировала в страну более 300 тыс. тонн угля, оказав безвозмездную поддержку государственным ТЭС. В ближайшее время компания ожидает еще четыре партии угля из США. В то время, как госгенерация – ноль", – сказано в заявлении.

Обвинения в срыве балансировки в ДТЭК назвали попыткой переложить ответственность за ситуацию в энергетике.

"Компания воспринимает надуманные обвинения системного оператора как часть политического давления в ответ на последовательную и принципиальную позицию относительно недопустимости импорта электроэнергии из России и Беларуси, и это попытка переложить ответственность за провальную энергетическую политику страны с государственных чиновников на энергетиков и шахтеров", – подытожили в пресс-службе.