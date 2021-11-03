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"ДТЭК Энерго" требует от "Укрэнерго" опровержения обвинений в адрес компании

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Обвинения в срыве балансировки в ДТЭК назвали попыткой переложить ответственность за ситуацию в энергетике
Обвинения в срыве балансировки в ДТЭК назвали попыткой переложить ответственность за ситуацию в энергетике
Фото: dtek.com

В "ДТЭК Энерго" заявили, что требуют от национальной энергетической компании "Укрэнерго" опровержения обвинений в срыве балансировки энергосистемы и необходимости запроса аварийной помощи из Беларуси. Об этом сказано в сообщении пресс-службы "ДТЭК Энерго" в Facebook.

"ТЭС "ДТЭК Энерго" последние три месяца работает сверх плана, компенсируя простой государственных ТЭС и ТЭЦ. Именно благодаря сверхусилиям энергетиков и шахтеров "ДТЭК Энерго" энергосистема продолжает функционировать в условиях искусственно созданного кризиса в государственной генерации. "ДТЭК Энерго", несмотря на беспрецедентный кризис и рекордные цены на энергоресурсы, импортировала в страну более 300 тыс. тонн угля, оказав безвозмездную поддержку государственным ТЭС. В ближайшее время компания ожидает еще четыре партии угля из США. В то время, как госгенерация – ноль", – сказано в заявлении.

Обвинения в срыве балансировки в ДТЭК назвали попыткой переложить ответственность за ситуацию в энергетике.

"Компания воспринимает надуманные обвинения системного оператора как часть политического давления в ответ на последовательную и принципиальную позицию относительно недопустимости импорта электроэнергии из России и Беларуси, и это попытка переложить ответственность за провальную энергетическую политику страны с государственных чиновников на энергетиков и шахтеров", – подытожили в пресс-службе.

https://www.facebook.com/DTEKEnergo/posts/248652237288941

Контекст:

Это заявление стало ответом на новость, опубликованную "Укрэнерго" 2 ноября. В НЭК сообщили, что запросили аварийную помощь у Беларуси для балансировки энергосистемы, и среди причин ситуации назвали аварийность на ТЭС.

На заседании 26 мая 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение закрыть импорт электроэнергии из России и Беларуси на четыре месяца – до 1 октября. Нацкомиссия отказалась ограничивать импорт на весь год, как требовали включавшиеся по видеосвязи народные депутаты из межфракционного объединения “Чистая энергия“. В сентябре запрет был продлен на месяц – до 1 ноября.

Агентство “РБК-Украина” писало, что Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на государственных ТЭС. По информации агентства, начиная с августа все государственные ТЭС работают на минимально допустимом уровне, из 23 государственных блоков работают только три, а частные компании несут нагрузку 27–29 блоками ежедневно. Дефицит угля возник летом 2021 года из-за аномально низких цен на электроэнергию, которые не позволяли ТЭС покупать уголь, отмечало агентство.

Теги: уголь, энергетика, Укрэнерго, ДТЭК, электроэнергия, ТЭС, обвинение, опровержение, энергосистема
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