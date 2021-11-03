Шахты "ДТЭК Энерго" ввели 23 новых лавы и экстренно увеличивают добычу угля – заявление компании

Гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев: Сейчас на плечах украинских горняков еще больше ответственности Фото: energo.dtek.com

"В январе – октябре этого года на шахтах "ДТЭК Энерго" добыли 13,7 млн т угля марки "Г". Для обеспечения стабильной непрерывной добычи за этот период на шахтах компании ввели в работу 23 новых лавы. Только в октябре на шахтах компании было добыто более 1,4 млн т топлива и запущены 2 новых лавы", – говорится в сообщении.

До конца года компания планирует обеспечить добычу 17 млн тонн угля и запустить еще шесть лав.

"Компания "ДТЭК Энерго" обеспечивает существенный вклад в энергонезависимость Украины, поэтому сейчас на плечах украинских горняков еще больше ответственности. Стартовал отопительный сезон, и вместе с энергетиками нужно обеспечить свет и тепло в домах миллионов наших соотечественников", – цитирует пресс-служба генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

По состоянию на 2 ноября запасы угля на складах ТЭС ДТЭК составили 403 тыс. т. Пополнение запасов происходит как за счет собственной добычи, так и благодаря импорту. В октябре ТЭС "ДТЭК Энерго" работали максимальным составом оборудования – по 28–30 блоков. Кроме того, компания экстренно отгрузила почти 50 тыс. т угля для нужд "Центрэнерго" и "Донбассэнерго", которые испытывают острый дефицит угля, отметили в компании.