Власти Китая поручили шахтам добывать "как можно больше" угля, чтобы облегчить энергетический кризис

Такое решение приняли после нескольких недель перебоев с электроснабжением во многих провинциях Китая. Это вынудило правительство ограничить потребление электроэнергии в часы пик. Некоторые предприятия приостановили производство.

В начале года китайские власти сократили добычу угля в шахтах, чтобы уменьшить выбросы углерода, отметил CNN. Но в стране вырос спрос на проекты, которые требуют ископаемое топливо, а мощностей для этого не хватает. Сейчас комиссия требует максимального увеличения добычи угля в шахтах к последнему кварталу 2021 года. Закрывать угольные шахты запретили.

В некоторых китайских провинциях цена на электроэнергию повысилась на 20%. Пекин контролирует стоимость электроэнергии, производители не могут поднять цены без разрешения правительства.

Власти Китая рассчитывают и на другие формы энергии. Комиссия по развитию и реформам просила компании – производителей ядерной энергии, а также солнечных, водяных и ветряных турбин предотвратить отключение электроэнергии в жилых районах.

Как отметил СNN, отсутствие электроэнергии во второй по величине экономике мира представляет угрозу для глобальных цепочек поставок. Так, компания Apple сократила объемы производства из-за ограничений на электроэнергию.