Повышая тариф на передачу электроэнергии, государство лишает промышленность возможности работать – эксперт

"Такое одномоментное резкое повышение тарифа совершенно недопустимо. Особенно учитывая, что только для металлургов это будет стоить дополнительно 4,3 млрд грн в год. Это приведет к тому, что наша продукция просто потеряет конкурентоспособность", – сказал Каленков.
Он подчеркнул, что рост себестоимости продукции промышленности автоматически приведет к подорожанию продукции для конечного потребителя и на внутреннем рынке, что запустит маховик инфляции по всем сферам.
"Если по некоторым товарам, продающимся внутри страны, это переложится на конечного потребителя и как маховик пойдет дальше и дальше – [это] и будет развивать инфляцию", – объяснил Каленков.
По его словам, от такого решения пострадает экономика страны в целом, а также будет нанесен удар по стабильности национальной валюты.
"Это ударит по всем металлургам и реально приведет к тому, что они произведут и продадут меньше продукции, чем могли бы. В итоге государственный бюджет недосчитается намного больше, чем 4,3 млрд грн… То есть за это повышение заплатит государство – недополучив в бюджет, недополучив в валютной выручке, заплатит значительно больше. Потому что промышленность производит добавочную стоимость. Лишая промышленность возможности работать, государство и вся экономика Украины потеряют многократно больше", – подытожил Каленков.
"Цензор.НЕТ" писал, что НЭК "Укрэнерго" выступило с предложением повысить тариф на передачу электроэнергии на 56% – до 458,83 грн/МВт-ч. "При этом в 2020 году тариф на передачу повышался трижды и вырос в результате более чем вдвое – с 113 грн МВт-час до 293,93 грн за МВт-час", – подчеркивает издание.
В Федерации работодателей Украины считают, что "Укрэнерго" нужно обратиться в Кабмин, чтобы в проекте госбюджета на следующий год предусмотрели как минимум 11 млрд грн для финансирования обязательств НЭК. Таким образом, подчеркивают в ФРУ, с 1 января 2022 года тариф на передачу электроэнергии для всех групп потребителей может быть установлен на уровне 289,18 грн/МВт-ч.