Повышая тариф на передачу электроэнергии, государство лишает промышленность возможности работать – эксперт

Александр Каленков: Государственный бюджет недосчитается намного больше, чем 4,3 млрд грн… То есть за это повышение заплатит государство Фото: obozrevatel.com

"Такое одномоментное резкое повышение тарифа совершенно недопустимо. Особенно учитывая, что только для металлургов это будет стоить дополнительно 4,3 млрд грн в год. Это приведет к тому, что наша продукция просто потеряет конкурентоспособность", – сказал Каленков.

Он подчеркнул, что рост себестоимости продукции промышленности автоматически приведет к подорожанию продукции для конечного потребителя и на внутреннем рынке, что запустит маховик инфляции по всем сферам.

"Если по некоторым товарам, продающимся внутри страны, это переложится на конечного потребителя и как маховик пойдет дальше и дальше – [это] и будет развивать инфляцию", – объяснил Каленков.

По его словам, от такого решения пострадает экономика страны в целом, а также будет нанесен удар по стабильности национальной валюты.

"Это ударит по всем металлургам и реально приведет к тому, что они произведут и продадут меньше продукции, чем могли бы. В итоге государственный бюджет недосчитается намного больше, чем 4,3 млрд грн… То есть за это повышение заплатит государство – недополучив в бюджет, недополучив в валютной выручке, заплатит значительно больше. Потому что промышленность производит добавочную стоимость. Лишая промышленность возможности работать, государство и вся экономика Украины потеряют многократно больше", – подытожил Каленков.