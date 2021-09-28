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В Китае масштабные отключения электричества. Выключаются светофоры, граждан просят не использовать кондиционеры

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Многие компании в Китае сильно ограничили производство
Многие компании в Китае сильно ограничили производство
Фото: depositphotos.com

В Китае в последнее время усугубился энергетический кризис, из-за которого уже начались перебои в работе заводов. Также электричества не хватает и городам, пишет 27 сентября издание South China Morning Post.

Издание отмечает, что ежегодные перебои с электричеством – обычная ситуация для Китая. Однако со второй половины прошлого года их частота резко возросла.

Нехватка электричества коснулась жителей провинций Ляонин, Гирин и Хэйлунцзян. К примеру, в Шэньяне, столице Ляонин, внезапно перестали работать светофоры, что привело к серьезным пробкам.

В провинции Цзилинь местная водопроводная компания заявила, что до марта 2022 года в провинции будут наблюдаться незапланированные и необъявленные отключения или ограничения электроэнергии. Из-за этого в провинции будут также перебои с водоснабжением. Сообщение в последствии удалили, отметив, что оно было неправильно и неточно сформулировано.

В провинции Гуандун местные власти опубликовали уведомление об инициативах по энергосбережению. Они призвали правительственные организации ограничить использование лифтов на первых трех этажах офисных зданий. Для экономии энергии многие города провинции Гуандун ввели ограничения производства для нескольких отраслей. Например, муниципальное правительство Цинъюаня заставило местные промышленные компании прекратить использование электроэнергии с 8.00 до 23.00.

Fortune пишет, что власти Гуандуна также призвали жителей отказаться от использования кондиционеров и полагаться на естественное освещение вместо электрических лампочек.

Многим компаниям, в том числе небольшим, пришлось перенести производство на ночь, сократить объемы производства или полностью прекратить деятельность. Среди пострадавших оказались и компании, поставляющие компоненты компаниям Tesla и Apple, сообщает The New York Times

Госиздание Global Times пишет, что электроснабжение страны "в изобилии", а установленная мощность производства электроэнергии в Китае составляет 2,28 млрд кВт. Перебои с электропитанием в северо-восточном Китае, по данным СМИ, связано с политикой по ограничению выбросов углерода.

В то же время Fortune отмечает, что юг Китая испытывает нехватку гидроэнергии. Из-за более теплого, чем обычно, лета осушались водохранилища в провинции Юньнань. В то же время резкий рост экспорта вызвал всплеск промышленного спроса на энергию в провинции Гуандун, что привело к дефициту электроэнергии.

Северные провинции Китая больше зависят от угля для получения энергии. По словам экспертов, политика Китая по сокращению выбросов является вторичной причиной нехватки электроэнергии. В первую же очередь виноваты цены на уголь и газ, которые в этом году в Китае выросли более чем вдвое из-за возрождения "постпандемического" глобального спроса.

Кроме того, нехватка угля связана и с торговым спором Китая с Австралией – вторым по величине экспортером угля в мире. Австралия значительно ограничила поставки угля в Китай, сообщает Reuters.

Проблемы в энергосекторе Китая отразились и на других странах, сообщает Bloomberg. Из-за нехватки электроэнергии в Китае, являющегося крупнейшим потребителем металлов, в последние несколько месяцев уже возникли потери поставок на металлургических заводах, заводах по переработке и сталелитейных заводах. Как следствие в Лондоне упали цены на никель (-2,3%), олово (-3,9%) и алюминий (-1,1%).

Теги: Китай, Великобритания, уголь, водоснабжение, электроэнергия, светофор
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