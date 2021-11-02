На погашение долга по зарплатам шахтерам перечислили 671 млн грн – Минэнерго

"Сумма была перечислена в запланированный срок, о котором министр энергетики Герман Галущенко сообщил во время встречи с руководством Укруглепрофсоюза и руководителями профсоюзов государственных угледобывающих предприятий 26 октября", – говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут использованы для полного погашения задолженности за июль и август, а также выплату зарплаты шахтерам за сентябрь 2021 года.

В министерстве подчеркнули, что указанная сумма – часть средств, выделенных в соответствии с изменениями в госбюджет этого года о дополнительном направлении 1 млрд грн для выплат шахтерам. Еще 335,8 млн грн предусмотрено на выплату заработной платы горнякам в декабре текущего года.

По состоянию на 1 ноября долг по зарплате перед сотрудниками отрасли достиг 2,4 млрд грн, сообщал в Facebook глава Независимого профсоюза горняков, народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец. По его информации, ряд предприятий объявил о намерении начать забастовку с требованием выплатить зарплаты. Он также отмечал, что, помимо долгов по зарплатам, некоторым шахтам не заплатили за отгруженный уголь.