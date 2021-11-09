Бывший менеджер ДТЭК стал конкурентом компании на рынке электроэнергии

Виталий Бутенко: Со стратегической точки зрения, я глубоко убежден, для Украины приоритет не уголь и не газ, а инвестиции Фото: Vitaly Butenko / Facebook

"Созданная мной компания "ТЕТ Груп" заключила контракт на поставку электроэнергии из Беларуси. Всем, кого смущает, почему именно моя компания, отвечу так: есть сильная команда, доверие банков, мой многолетний опыт, знания и моя профессиональная репутация. Аббревиатура ТЕТ в названии компании означает Total Energy Transformation. Цель – стать игроком нового формата, предлагающего нестандартные решения, и участвовать в развитии конкурентного рынка, привлекая инвестиции, создавая новые рыночные продукты и повышая планку для конкуренции", – написал бывший топ-менеджер ДТЭК.

Он сообщил, что на начальном этапе "ТЕТ Груп" сфокусируется на создании и развитии полноценной трейдинговой инфраструктуры для работы на рынке электроэнергии, газа и угля.

"Почему я начал с трейдинга? Потому что первоочередная задача – построить эффективные процессы при работе с внутренним рынком электроэнергии и газа. Это позволит компании управлять рыночной волатильностью и успешно торговать в условиях неопределенности. Со стратегической точки зрения, я глубоко убежден, для Украины приоритет не уголь и не газ, а инвестиции. Вот в чем действительно огромный дефицит украинской энергетики. Инвестиции в отрасль возможны только при условии, что инвесторам будут обеспечены надежность, профессионализм и системное управление рисками. Амбиция "ТЕТ Групп" – стать таким партнером для внешних и внутренних инвесторов", – подчеркнул бизнесмен.

По его словам, бесконтрольный импорт электроэнергии в Украину по-прежнему несет угрозу отечественной генерации и рынку в целом, но за последние два года ситуация в мире сильно изменилась.

"Глобальные экономики до сих пор не оправились от эффекта COVID-19. Цены на энергоресурсы (газ, уголь, э/э) на внешних рынках достигли исторических максимумов. По сравнению с 2019 годом цена на газ выросла почти на 700%, на уголь – почти на 300%, цена на европейском рынке на электроэнергию – более на 250%. Ситуация в Украине сложная. Запасы угля на складах ТЭС очень низкие. Стоимость газа достигла рекордных высот. Оборудование отечественного поколения находится далеко не в лучшем состоянии из-за снижения инвестиций. Риск аварийности высок. В системе – дефицит электроэнергии. Еще холодов не было, а страна уже просила аварийную помощь 500 МВт из Беларуси. Без импорта украинская энергосистема может столкнуться с существенным дефицитом электроэнергии. Как и миллионы украинцев, я не хочу оказаться без света и тепла, когда на улице минусовая температура. Сегодня импорт – это стабильность отечественной энергосистемы, нравится это моим бывшим коллегам или нет", – заявил Бутенко.