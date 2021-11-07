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ДЕНЬГИ

ЕБРР выделил деньги на погашение долгов Украины за "зеленую" энергию

Поступления от банка покроют всю задолженность по платежам перед производителями возобновляемой энергии
Поступления от банка покроют всю задолженность по платежам перед производителями возобновляемой энергии
Фото: European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) / Facebook

Европейский банк реконструкции и развития инвестирует в облигации НЭК "Укрэнерго" $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников, об этом банк сообщил на своем официальном сайте 3 ноября.

"Европейский банк реконструкции и развития инвестирует $75млн в облигации на $825 млн, связанные с устойчивым развитием и выпущенные НЭК "Укрэнерго" в попытке разрешить платежный кризис, охвативший сектор возобновляемой энергетики страны. Это первая облигация с привязкой к устойчивому развитию, выпущенная украинской компанией, и участие ЕБРР в качестве основного инвестора обеспечило комфорт другим институциональным инвесторам, еще больше расширив участие на рынке", – подчеркнули в ЕБРР.

Поступления от банка покроют всю задолженность по платежам перед производителями возобновляемой энергии, отмечается в сообщении.

"Эти инвестиции помогут восстановить доверие к украинскому сектору возобновляемых источников энергии и повысят доверие частных инвесторов и финансистов, проложив путь столь необходимым инвестициям для поддержки перехода страны к "зеленой" экономике", – заявили в банке.

Украине необходимо больше мощностей возобновляемых источников энергии для достижения целей декарбонизации, несмотря на что она уже располагает 8,5 ГВт ВИЭ-генерации, а в отрасль привлечено €11 млрд внутренних и иностранных инвестиций, сказал управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне.

"Эта сделка позволит продолжить развитие отрасли возобновляемой генерации. ЕБРР гордится тем, что играет ключевую роль в разрешении сложной ситуации в этом секторе и помогает Украине продемонстрировать устойчивость, стабильность и предсказуемость своего инвестиционного климата", – убежден он.

Директор ЕБРР, глава Energy Europe Гжегож Зелински считает, что это знаковые облигации.

"Они прокладывают путь для развития большего количества возобновляемых источников энергии с помощью конкурентных аукционов или других инновационных коммерческих механизмов, что в конечном итоге обеспечит значительно более дешевую и более чистую электроэнергию для Украины в будущем", – сказал Зелински.

Контекст:

Агентство "Интерфакс-Украина" отмечает со ссылкой на данные ГП "Гарантированный покупатель", которое получает от "Укрэнерго" компенсацию разницы между "зеленым" тарифом и рыночной ценой э/э в рамках специальных обязательств, на 25 октября 2021 года уровень расчетов с ВИЭ-генерацией за прошлый год составляет в среднем 69%, в частности:

  • за январь-март и август-декабрь – 100%
  • апрель – 96%,
  • май – 8,7%,
  • июнь – 6%,
  • июль – 5%.

За "зеленую" электроэнергию в 2020 году всего уплачено З4 млрд грн, долг за 2020 год составляет около 15 млрд грн.

Уровень расчетов за 2021 год такой:

  • январь-апрель – 93%,
  • май – 73%,
  • июнь – 70%,
  • июль – 67%,
  • август – 72%,
  • сентябрь – 41%,
  • октябрь (20 дней) – 46%.

"Укрэнерго" планировало выпуск облигаций на сумму €500 млн с пятилетним сроком погашения для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за 2020 год осенью текущего года, отмечает агентство.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий допускал, что объем выпуска облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией может быть увеличен до €600 млн, если спецобязательства по оплате "зеленой" электроэнергии не будут сбалансированы в текущем году.

"Представители отрасли отмечали, что было бы целесообразно предусмотреть объем выпуска облигаций на уровне 22-24 млрд грн, учитывая долги текущего года", – пишет "Интерфакс-Украина". 

Теги: Украина, инвестиции, экономика, энергетика, Укрэнерго, ЕБРР, электроэнергия, облигации, долги, деньги, финансы, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика
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