ЕБРР выделил деньги на погашение долгов Украины за "зеленую" энергию

Поступления от банка покроют всю задолженность по платежам перед производителями возобновляемой энергии Фото: European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) / Facebook

"Европейский банк реконструкции и развития инвестирует $75млн в облигации на $825 млн, связанные с устойчивым развитием и выпущенные НЭК "Укрэнерго" в попытке разрешить платежный кризис, охвативший сектор возобновляемой энергетики страны. Это первая облигация с привязкой к устойчивому развитию, выпущенная украинской компанией, и участие ЕБРР в качестве основного инвестора обеспечило комфорт другим институциональным инвесторам, еще больше расширив участие на рынке", – подчеркнули в ЕБРР.

Поступления от банка покроют всю задолженность по платежам перед производителями возобновляемой энергии, отмечается в сообщении.

"Эти инвестиции помогут восстановить доверие к украинскому сектору возобновляемых источников энергии и повысят доверие частных инвесторов и финансистов, проложив путь столь необходимым инвестициям для поддержки перехода страны к "зеленой" экономике", – заявили в банке.

Украине необходимо больше мощностей возобновляемых источников энергии для достижения целей декарбонизации, несмотря на что она уже располагает 8,5 ГВт ВИЭ-генерации, а в отрасль привлечено €11 млрд внутренних и иностранных инвестиций, сказал управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне.

"Эта сделка позволит продолжить развитие отрасли возобновляемой генерации. ЕБРР гордится тем, что играет ключевую роль в разрешении сложной ситуации в этом секторе и помогает Украине продемонстрировать устойчивость, стабильность и предсказуемость своего инвестиционного климата", – убежден он.

Директор ЕБРР, глава Energy Europe Гжегож Зелински считает, что это знаковые облигации.

"Они прокладывают путь для развития большего количества возобновляемых источников энергии с помощью конкурентных аукционов или других инновационных коммерческих механизмов, что в конечном итоге обеспечит значительно более дешевую и более чистую электроэнергию для Украины в будущем", – сказал Зелински.