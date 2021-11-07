ЕБРР выделил деньги на погашение долгов Украины за "зеленую" энергию

"Европейский банк реконструкции и развития инвестирует $75млн в облигации на $825 млн, связанные с устойчивым развитием и выпущенные НЭК "Укрэнерго" в попытке разрешить платежный кризис, охвативший сектор возобновляемой энергетики страны. Это первая облигация с привязкой к устойчивому развитию, выпущенная украинской компанией, и участие ЕБРР в качестве основного инвестора обеспечило комфорт другим институциональным инвесторам, еще больше расширив участие на рынке", – подчеркнули в ЕБРР.
Поступления от банка покроют всю задолженность по платежам перед производителями возобновляемой энергии, отмечается в сообщении.
"Эти инвестиции помогут восстановить доверие к украинскому сектору возобновляемых источников энергии и повысят доверие частных инвесторов и финансистов, проложив путь столь необходимым инвестициям для поддержки перехода страны к "зеленой" экономике", – заявили в банке.
Украине необходимо больше мощностей возобновляемых источников энергии для достижения целей декарбонизации, несмотря на что она уже располагает 8,5 ГВт ВИЭ-генерации, а в отрасль привлечено €11 млрд внутренних и иностранных инвестиций, сказал управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне.
"Эта сделка позволит продолжить развитие отрасли возобновляемой генерации. ЕБРР гордится тем, что играет ключевую роль в разрешении сложной ситуации в этом секторе и помогает Украине продемонстрировать устойчивость, стабильность и предсказуемость своего инвестиционного климата", – убежден он.
Директор ЕБРР, глава Energy Europe Гжегож Зелински считает, что это знаковые облигации.
"Они прокладывают путь для развития большего количества возобновляемых источников энергии с помощью конкурентных аукционов или других инновационных коммерческих механизмов, что в конечном итоге обеспечит значительно более дешевую и более чистую электроэнергию для Украины в будущем", – сказал Зелински.
Агентство "Интерфакс-Украина" отмечает со ссылкой на данные ГП "Гарантированный покупатель", которое получает от "Укрэнерго" компенсацию разницы между "зеленым" тарифом и рыночной ценой э/э в рамках специальных обязательств, на 25 октября 2021 года уровень расчетов с ВИЭ-генерацией за прошлый год составляет в среднем 69%, в частности:
За "зеленую" электроэнергию в 2020 году всего уплачено З4 млрд грн, долг за 2020 год составляет около 15 млрд грн.
Уровень расчетов за 2021 год такой:
"Укрэнерго" планировало выпуск облигаций на сумму €500 млн с пятилетним сроком погашения для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за 2020 год осенью текущего года, отмечает агентство.
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий допускал, что объем выпуска облигаций для расчетов с ВИЭ-генерацией может быть увеличен до €600 млн, если спецобязательства по оплате "зеленой" электроэнергии не будут сбалансированы в текущем году.
"Представители отрасли отмечали, что было бы целесообразно предусмотреть объем выпуска облигаций на уровне 22-24 млрд грн, учитывая долги текущего года", – пишет "Интерфакс-Украина".