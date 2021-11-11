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Шмыгаль заявил, что Украине хватит угля и газа на отопительный сезон

Шмыгаль заявил, что на отопительный сезон угля хватит и "газа абсолютно достаточно"
Шмыгаль заявил, что на отопительный сезон угля хватит и "газа абсолютно достаточно"
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что осенне-зимний период в Украине пройдет стабильно и энергоресурсов на отопительный сезон хватит.

Об этом он заявил в эфире канала "1+1" 11 ноября. 

"Мы напряженно, но очень уверенно смотрим на прохождение этой зимы. [...] Уголь едет по морю, едет по железной дороге. Есть и украинский уголь. В среднем за отопительный сезон потребляется примерно 10 млн тонн [угля]. 8 млн тонн – это наша добыча, а немного больше 2 млн тонн – это то, что дозаказано по импорту. Поэтому на отопительный сезон угля хватит", – сказал премьер-министр. 

Он отметил, что "есть неравномерность поставок" из-за дефицита в мире.

"Сегодня в мире энергетический кризис, он не в Украине, это эвропейский и мировой кризис. Конечно, нам нужно учитывать это", – добавил премьер-министр. 

Шмыгаль сказал, что газа в хранилищах сейчас 17,6 млрд м³. 

"Из них 1,4 млрд м³ – это газ нерезидентов, который может быть ими изъят. Но даже при условии, что есть 16 млрд м³ газа – за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³ , в самый жесткий и холодный – 10 млрд м³. То есть у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд", – сказал глава правительства. 

В то же время бывший министр энергетики Украины Юрий Продан, который тоже был гостем студии "1+1", сказал, что ситуация "на самом деле тревожная"

"Таких запасов угля – 425 тыс. тонн – не было со времен лихих 90-х, когда мы были отсоединены от российской энергосистемы, когда по бартеру были расчеты и так далее. Не было таких запасов", – подчеркнул он. 

По словам Продана, в ноябре 2014 года, когда была "горячая фаза" войны, на складах было около 1,7 млн тонн угля. "И в этот период мы вводили ограничения [на потребление] электроэнергии. Потому что была непонятная ситуация. Буде газ, не будет? Возможно, вообще не будет угля", – пояснил он и рекомендовал правительству любым способом накапливать уголь. 

Контекст:

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.

29 октября стало известно, что Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.

Компания ДТЭК подписала контракт на поставку в ноябре дополнительно 60 тыс. т угля из Соединенных Штатов Америки. ДТЭК сообщал о договорах на поставку около 0,5 млн т угля, в том числе из Польши (320 тыс. т) и США (150 тыс. т.). По состоянию на 21 октября компания получила 278 тыс. т импортного угля.

30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, газ, уголь, импорт, Юрий Продан, отопление, отопительный сезон, электроэнергия, Денис Шмыгаль
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