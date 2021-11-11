Шмыгаль заявил, что Украине хватит угля и газа на отопительный сезон

Об этом он заявил в эфире канала "1+1" 11 ноября.
"Мы напряженно, но очень уверенно смотрим на прохождение этой зимы. [...] Уголь едет по морю, едет по железной дороге. Есть и украинский уголь. В среднем за отопительный сезон потребляется примерно 10 млн тонн [угля]. 8 млн тонн – это наша добыча, а немного больше 2 млн тонн – это то, что дозаказано по импорту. Поэтому на отопительный сезон угля хватит", – сказал премьер-министр.
Он отметил, что "есть неравномерность поставок" из-за дефицита в мире.
"Сегодня в мире энергетический кризис, он не в Украине, это эвропейский и мировой кризис. Конечно, нам нужно учитывать это", – добавил премьер-министр.
Шмыгаль сказал, что газа в хранилищах сейчас 17,6 млрд м³.
"Из них 1,4 млрд м³ – это газ нерезидентов, который может быть ими изъят. Но даже при условии, что есть 16 млрд м³ газа – за отопительный сезон Украина в среднем использует 8 млрд м³ , в самый жесткий и холодный – 10 млрд м³. То есть у нас газа абсолютно достаточно и для отопления, и для технологических нужд", – сказал глава правительства.
В то же время бывший министр энергетики Украины Юрий Продан, который тоже был гостем студии "1+1", сказал, что ситуация "на самом деле тревожная"
"Таких запасов угля – 425 тыс. тонн – не было со времен лихих 90-х, когда мы были отсоединены от российской энергосистемы, когда по бартеру были расчеты и так далее. Не было таких запасов", – подчеркнул он.
По словам Продана, в ноябре 2014 года, когда была "горячая фаза" войны, на складах было около 1,7 млн тонн угля. "И в этот период мы вводили ограничения [на потребление] электроэнергии. Потому что была непонятная ситуация. Буде газ, не будет? Возможно, вообще не будет угля", – пояснил он и рекомендовал правительству любым способом накапливать уголь.
Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов 15 октября предупреждал, что для прохождения отопительного сезона Украине предстоит дополнительно поставлять уголь. По его словам, Украина имеет контракты на импорт угля на $4 млн, контракты еще на $2 млн ожидаются до конца отопительного сезона.
29 октября стало известно, что Российская Федерация с 1 ноября останавливает поставки энергетического угля в Украину.
Компания ДТЭК подписала контракт на поставку в ноябре дополнительно 60 тыс. т угля из Соединенных Штатов Америки. ДТЭК сообщал о договорах на поставку около 0,5 млн т угля, в том числе из Польши (320 тыс. т) и США (150 тыс. т.). По состоянию на 21 октября компания получила 278 тыс. т импортного угля.
30 октября в Минэнерго сообщили, что в ноябре этого года Украина будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР, украинские компании уже подписали необходимые контракты.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко 5 ноября заверил, что Украина сможет спокойно пройти отопительный период, несмотря на то, что РФ останавливает поставки энергетического угля в Украину и создает искусственные препятствия для импорта Украиной угля из Казахстана.