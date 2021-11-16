"Власть уже даже не пытается обосновать узурпацию власти в Киеве". Черненко объяснил, почему в Раде спешат принять законопроект о столице

"Сейчас начинает появляться информация, что законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" могут поставить на голосование уже на текущей или следующей пленарной неделе, хотя ранее "слуги" обещали рассматривать его уже после принятия закона о местных государственных администрациях, чтобы придать процессу узурпации любое логическое обоснование. Но, похоже, на Банковой приняли решение даже не делать вид, что этот закон для киевлян, а не против Кличко", – написал он.

Политик напомнил, что нормы законопроекта, вопреки решению Конституционного Суда, разделяют полномочия избранного городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации, и если документ будет принят, то столицей будет руководить не избранный киевлянами мэр, а назначенный Офисом президента чиновник.

"Но почему такая спешка? Возможно, она объясняется утечкой информации из Венецианской комиссии, которая сейчас готовит "разгромные" выводы проекта от "слуг". Чтобы тогда, когда эти выводы будут обнародованы, закон уже вступил в силу и любые апелляции к "венецианке" потеряли смысл, – написал Черненко. – Источники в Венецианской комиссии сообщают, что на экспертном уровне уже началась проработка этого документа. Помощники докладчика по этому вопросу уже во время всеобщего обзора обнаружили целый ряд системных несогласованностей в законопроекте. Только перечень замечаний, без аналитического обоснования, достигает нескольких страниц. А впереди еще подробный постатейный анализ".

Он сообщил, что уже после того, как Кличко лично направил проект в Венецианскую комиссию, комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления был вынужден прислать законопроект в Генеральный директорат II – по вопросам демократии – Генерального секретариата Совета Европы.

"Вряд ли позиция Генерального директората будет разительно отличаться от заключения Венецианской комиссии. Мне чем дальше, тем труднее понять логику правящей партии. На фоне общего падения рейтинга Зеленского и СН (а в Киеве этот рейтинг и так ниже среднего по стране) они делают все, чтобы закопать себя еще глубже. Какие-либо соцопросы и фокус-группы показывают, что киевляне не воспринимают такое волюнтаристское ограничение полномочий избранного городского головы. Хотя определенное объяснение этим действиям можно найти. Выборы в Киеве не скоро (даже выборы в райсоветы, если законопроект будет принят, можно отсрочить до 2025 года), а получить доступ к столичным ресурсам хочется уже сейчас. Так же, как хочется ослабить любого политического соперника. В данном случае – киевского мэра Кличко", – подытожил эксперт.