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"Власть уже даже не пытается обосновать узурпацию власти в Киеве". Черненко объяснил, почему в Раде спешат принять законопроект о столице

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Александр Черненко: Власти делают все, чтобы закопать себя еще глубже
Александр Черненко: Власти делают все, чтобы закопать себя еще глубже
Фото: Олександр Черненко / Facebook

На Банковой уже даже не делают вид, что новый закон о столице – для киевлян, а не против мэра Киева Виталия Кличко, заявил 16 ноября в своем Facebook народный депутат VIII созыва, экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

"Сейчас начинает появляться информация, что законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" могут поставить на голосование уже на текущей или следующей пленарной неделе, хотя ранее "слуги" обещали рассматривать его уже после принятия закона о местных государственных администрациях, чтобы придать процессу узурпации любое логическое обоснование. Но, похоже, на Банковой приняли решение даже не делать вид, что этот закон для киевлян, а не против Кличко", – написал он.

Политик напомнил, что нормы законопроекта, вопреки решению Конституционного Суда, разделяют полномочия избранного городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации, и если документ будет принят, то столицей будет руководить не избранный киевлянами мэр, а назначенный Офисом президента чиновник.

"Но почему такая спешка? Возможно, она объясняется утечкой информации из Венецианской комиссии, которая сейчас готовит "разгромные" выводы проекта от "слуг". Чтобы тогда, когда эти выводы будут обнародованы, закон уже вступил в силу и любые апелляции к "венецианке" потеряли смысл, – написал Черненко. – Источники в Венецианской комиссии сообщают, что на экспертном уровне уже началась проработка этого документа. Помощники докладчика по этому вопросу уже во время всеобщего обзора обнаружили целый ряд системных несогласованностей в законопроекте. Только перечень замечаний, без аналитического обоснования, достигает нескольких страниц. А впереди еще подробный постатейный анализ". 

Он сообщил, что уже после того, как Кличко лично направил проект в Венецианскую комиссию, комитет Верховной Рады по вопросам местного самоуправления был вынужден прислать законопроект в Генеральный директорат II – по вопросам демократии – Генерального секретариата Совета Европы.

"Вряд ли позиция Генерального директората будет разительно отличаться от заключения Венецианской комиссии. Мне чем дальше, тем труднее понять логику правящей партии. На фоне общего падения рейтинга Зеленского и СН (а в Киеве этот рейтинг и так ниже среднего по стране) они делают все, чтобы закопать себя еще глубже. Какие-либо соцопросы и фокус-группы показывают, что киевляне не воспринимают такое волюнтаристское ограничение полномочий избранного городского головы. Хотя определенное объяснение этим действиям можно найти. Выборы в Киеве не скоро (даже выборы в райсоветы, если законопроект будет принят, можно отсрочить до 2025 года), а получить доступ к столичным ресурсам хочется уже сейчас. Так же, как хочется ослабить любого политического соперника. В данном случае – киевского мэра Кличко", – подытожил эксперт.

https://www.facebook.com/profichok/posts/10160047117699406

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Он предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, которые продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. 

В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника". В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов. 

20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом.

Нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин отметил, что Рада рассмотрит законопроект в конце ноября.

Теги: Верховная Рада, Киев, конституция, КГГА, Конституционный Суд, Александр Черненко, самоуправление, Владимир Зеленский, парламент, законопроект, власть
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