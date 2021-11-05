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Корниенко считает, что закон о столице может быть принят в этом году

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Корниенко рассчитывает, что законопроект о столице рассмотрят по спецпроцедуре за два-три часа
Корниенко рассчитывает, что законопроект о столице рассмотрят по спецпроцедуре за два-три часа
Скриншот: Перший Незалежний / You Tube

Верховная Рада может принять законопроект о столице, который предусматривает разделение полномочий киевского городского головы и председателя Киевской горгосадминистрации, до конца текущего года. Об этом на брифинге 5 ноября заявил первый вице-спикер Александр Корниенко. Видео его выступления опубликовало в YouTube издание LB.ua.

“Мы оптимистично думаем, что это может произойти и в этом году, потому что рассмотрение законопроектов по спецпроцедуре, в отличие от правок, имеет определенное время. Это время определяется тем количеством предложений, которые подали фракции. Каждая фракция может подать по пять правок. Это полтора-два часа максимум“, – сказал он.

По словам Корниенко, рассмотреть законопроект о столице можно будет на внеочередном заседании парламента после принятия законопроекта №4298 "О внесении изменений в закон Украины "О местных государственных администрациях". Он уточнил, что законопроект о столице базируется на проекте закона №4298.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с мэром Киева Виталием Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти".

В парламенте было зарегистрировано еще три альтернативных проекта о внесении изменений в закон о столице, но их Рада не рассмотрела.

Осенью 2020 года Кличко снова победил на выборах мэра Киева – в первом туре.

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. 

В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника". В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов.

2 ноября член комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин заявил, что в Верховной Раде собирают подписи для рассмотрения законопроекта о столице по специальной процедуре


Теги: депутаты, парламент, закон, законопроект, Александр Корниенко, Виталий Безгин, брифинг, заседание
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